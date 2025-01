Generationenprojekt im Pflegeheim André Dietz und Tim Mälzer: VOX-Doku „Herbstresidenz“ startet im März

Tim Mälzer und André Dietz starten neues Generationenprojekt. (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 12:18 Uhr

VOX hat den Starttermin für die neue Doku-Reihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" bekannt gegeben. Darin begleiten die TV-Stars ein innovatives Generationenprojekt: Menschen mit Behinderungen werden ausgebildet, Senioren in Pflegeheimen zu betreuen.

TV-Koch Tim Mälzer (54) und "Alles was zählt"-Schauspieler André Dietz (49) machen wieder gemeinsame Sache: Ihre neue, vierteilige Sendung "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" startet am 5. März und läuft dann mittwochs ab 20:15 Uhr auf VOX (auch bei RTL+). Der Sender will mit dem Generationenprojekt an den Erfolg der Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" anknüpfen, in dem sie junge Menschen mit Down-Syndrom zum Führen eines Restaurants ausbildeten.

Dietz: "Dieses Experiment wird für Deutschlands Pflegeheime alles verändern"

Die neue Sendung sei hochemotional und wegweisend, heißt es in einer Pressemitteilung von VOX. Die beiden bekannten TV-Männer tauchen dabei in das Leben von Seniorinnen und Senioren in einem Caritas-Pflegeheim ein. Die Idee der Sendung: Menschen mit Behinderung sollen den alten Menschen zur Seite stehen. Diese können im Rahmen des Projekts eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden.

"90 Tage, 10 Azubis, 1 Mission: Den Senioren wieder ein echtes Leben schenken. Mehr Freude, mehr Genuss, mehr Gespräch, mehr Gefühl", wird André Dietz zitiert. Der Schauspieler, dessen Tochter Mari einen Gendefekt hat, stellt die Frage: "Schaffen wir es, aus einem Pflegeheim ein echtes Zuhause zu machen? Ich glaube fest daran. Dieses Experiment wird für Deutschlands Pflegeheime alles verändern." Er halte die Idee, den Pflegenotstand in Deutschland mit Menschen mit Behinderung aufzufangen, für "die logischste Lösung von allen".

Während Dietz vor allem die Menschen mit Behinderung während ihrer Qualifizierung begleitet, legt Tim Mälzer seinen Schwerpunkt auf die Senioren. Dabei geht es auch darum, wie deren Alltag aussieht und wie man diesen verbessern kann. Wichtig sei, auch im hohen Alter aktiv zu bleiben. Mälzer bringt dabei seine Koch-Expertise ein und die Heimbewohner an den Herd.