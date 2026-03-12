Stars Andrea Bocelli richtet Botschaft an Timothée Chalamet nach Kritik an Oper und Ballett

Andrea Bocelli - US premiere screening of Andrea Bocelli 30: The Celebration 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 14:00 Uhr

Andrea Bocelli richtet leidenschaftliche Botschaft an Timothée Chalamet nach Kritik an Oper und Ballett.

Andrea Bocelli hat Timothée Chalamet zu einem seiner Konzerte eingeladen, damit dieser besser verstehen könne, warum Oper so viele Menschen begeistert.

Der 67-jährige legendäre Tenor ist der jüngste klassische Künstler, der sich zu Wort meldet, nachdem der Hollywood-Star behauptet hatte, „niemand interessiere sich“ mehr für Oper oder Ballett. Der Sänger machte das Angebot in der Hoffnung, an Chalamets „sensible“ Seite zu appellieren. In einer Erklärung gegenüber ‚PEOPLE‘ sagte Bocelli: „Ich bin überzeugt, dass ein sensibler Künstler wie Timothée, der die Kraft von Emotionen versteht, eines Tages entdecken könnte, dass Oper und Tanz aus genau derselben Quelle schöpfen. Sollte er jemals neugierig sein, würde ich ihn gerne als Gast bei einem meiner Konzerte willkommen heißen.“

Der Sänger lobte außerdem, dass beide Kunstformen „ein tiefes Bedürfnis nach Schönheit, Wahrheit und Emotion erfüllen“ und zugleich die Fähigkeit besitzen, sich weiterzuentwickeln und Generationen miteinander zu verbinden. Er fügte hinzu: „Ich glaube, wir neigen oft dazu, Abstand zu dem zu halten, was wir noch nicht wirklich kennengelernt haben. Oper und Ballett sind Kunstformen, die Jahrhunderte überdauert haben und weiterhin zum menschlichen Herzen sprechen, weil sie ein tiefes Bedürfnis nach Schönheit, Wahrheit und Emotion erfüllen.“

Der ‚Marty Supreme‘-Star Chalamet sah sich heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem ein Video aus einem Live-Gespräch mit seinem ‚Interstellar‘-Co-Star Matthew McConaughey wieder aufgetaucht war, das ursprünglich von ‚Variety‘ veröffentlicht wurde. In dem Clip sagte der 30-jährige Schauspieler: “Ich möchte nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten, wo es heißt: ‚Hey! Lasst uns das am Leben erhalten, obwohl sich eigentlich niemand mehr dafür interessiert.‘ Allen Respekt an die Ballett- und Opernleute da draußen. Ich habe gerade wahrscheinlich 14 Cent an Zuschauerzahlen verloren. Ich mache hier ohne Grund Seitenhiebe.“