"Mein schöner Fernsehgarten" Andrea Kiewel muss den „ZDF-Fernsehgarten“ räumen lassen

Andrea Kiewel musste den ZDF-Fernsehgarten am 8. September räumen lassen. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.09.2024, 17:30 Uhr

Am 8. September konnte der "ZDF-Fernsehgarten" nicht wie geplant stattfinden. Ein Unwetter zwang Moderatorin Andrea Kiewel dazu, alle Gäste aus dem Open-Air-Studio evakuieren zu lassen.

Die Country-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" am 8. September wurde durch ein Unwetter gestört. Bereits zu Beginn der Show am Lerchenberg in Mainz um 12:00 Uhr zogen düstere Wolken über das Open-Air-Studio – beim ersten Musik-Act von Stefanie Hertel (45) mit Ehemann Lanny Lanner (49) und Tochter Johanna Mross (22) regnete es dann bereits heftig. So heftig, dass die Gäste den Fernsehgarten nach rund einer Stunde komplett räumen mussten.

Video News

Die Moderatorin Andrea Kiewel (59) meldete sich nach einem Auftritt von Tokunbo plötzlich aus einem Studio. "Wir haben diese Gewitterwarnung und weil der Fernsehgarten mit drahtlosen Kameras arbeitet und weil die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer vorgeht, […] gibt es eben jetzt die Durchsage, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Sicherheit bringen [sollen]", so Kiewel. Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, müssten sie sich in einem Raum weg vom Gelände bewegen. "Alle weg. Oh nein, mein schöner Fernsehgarten", kommentierte "Kiwi" den leeren Lerchenberg später traurig.

Country-Party geht drinnen weiter

Doch Andrea Kiewel ließ sich von der Planänderung nicht beirren. Für solche Fälle gibt es extra einen "Indoor-Fernsehgarten", in dem die Musiker dann doch noch performen können. Popsänger Georg Stengel (30) und Newcomerin Sophia (29) konnten ihre Auftritte fast wie geplant durchziehen und auch die Spiele sowie die Kochshow fanden statt- nur ohne Publikum.

Doch auch dafür hatte Kiewel eine Lösung: Sie lud die Künstler und Künstlerinnen ein, nach ihren Performances noch im "Fernsehgarten-Wohnzimmer" zu bleiben und sich mit einem Gläschen Wein die Auftritte der anderen anzusehen. Unter anderem Cascada und Rapper Eko Fresh (41) spielten dann in der letzten halben Stunde der Show wieder draußen vor vereinzelten Zuhörenden.

Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Nur noch drei reguläre Shows laufen an den kommenden Sonntagen – dann vielleicht mit besserem Wetter.