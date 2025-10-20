Stars Andrea Sawatzki spricht über Gewalt in der Kindheit

Andrea Sawatzki und Christian Berkel - Thomas Sabo Launch Party - Dec 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 14:00 Uhr

Andrea Sawatzki hat in einem Interview mit der ‚Zeit‘ offen über ihre schwierige Kindheit gesprochen.

Der Vater der Schauspielerin (62) habe sie wiederholt geschlagen und sie habe ihn lange nur gehasst. Mit acht Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach München, um beim Vater zu leben. Denn kurz zuvor sei die Ehefrau ihres Vaters verstorben, Sawatzkis Mutter war seine Affäre und konnte dann offiziell mit ihm zusammen sein. Doch anstatt einer „richtigen Familie“ erlebte sie strenge Erziehung, finanzielle Probleme und Gewalt. Als Andrea Sawatzki elf Jahre alt war, verschlimmerte sich die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters, sodass sie ihn pflegen musste, während die Misshandlungen weitergingen.

Nach seinem Tod im Jahr 1978 empfand die ehemalige ‚Tatort‘-Darstellerin Erleichterung und Freiheit. Auch die Beziehung zu ihrer Mutter blieb belastet, weshalb sie jahrelang Zuflucht im Alkohol suchte, bevor eine fünfjährige Psychoanalyse ihr half. Lange konnte sich Sawatzki nicht vorstellen Kinder zu haben – heute ist sie mit Schauspieler Christian Berkel verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.