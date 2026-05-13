Film Mia McKenna-Bruce übernimmt Rolle in ‚The Species‘

Mia McKenna-Bruce - May 2024 - Avalon - Princes Trust Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 18:00 Uhr

Mia McKenna-Bruce hat für 'The Species' unterschrieben. Sie wird an der Seite von Anthony Hopkins und Charlotte Rampling zu sehen sein.

Mia McKenna-Bruce ist zur Besetzung von ‚The Species‘ gestoßen.

Die 28-jährige Schauspielerin wird gemeinsam mit Sir Anthony Hopkins, Charlotte Rampling und Tom Hollander in dem neuen Film von Regisseur Justin Chadwick zu sehen sein.

‚The Species‘, der international von HanWay Films vertrieben wird, erzählt die Geschichte von Emma Darwin (Rampling), die nach dem Tod ihres Ehemanns und berühmten Naturforschers Charles Darwin (Hopkins) verwitwet ist. Emma gerät in einen Konflikt mit ihrem Sohn George und dem Verleger Marshall Winwick (Hollander) über die Autobiografie des Evolutions-Theoretikers. Das Dilemma stellt ihren Glauben infrage, da die Veröffentlichung des ketzerisch-atheistischen Werks ihres Mannes ihre sichere Reise in den Himmel und die Chance gefährdet, im Jenseits wieder mit ihm vereint zu werden.

McKenna-Bruce wird die Rolle von Jane spielen, dem Hausmädchen auf dem Darwin-Anwesen. Gabrielle Stewart, CEO von HanWay Films, sagte: „Mia ist eine perfekte Ergänzung für diese hervorragende Besetzung. Sie bringt eine frische jugendliche Authentizität in ihre Rollen, und ‚How to Have Sex‘ hat sie als äußerst aufregendes Talent aus Großbritannien etabliert.“ Das Drehbuch zu ‚The Species‘ stammt von Jacob Killion, produziert wird der Film von Christian Taylor und Mary Aloe.

Zuletzt wurde Mia außerdem als Maureen Starkey in den kommenden Beatles-Biopics von Sam Mendes besetzt und betrachtet ihre Co-Stars Barry Keoghan, Paul Mescal, Harris Dickinson und Joseph Quinn – die die The Beatles verkörpern werden – bereits als „Brüder“. Sie sagte dem ‚Culture Magazine‘ der ‚Sunday Times‘ kürzlich: „[Ich war eine der ersten Besetzungen], deshalb habe ich früh viel Zeit mit den Jungs verbracht. Sie sind alle wie Brüder, wie alberne Jungs – auf eine gute Art.“ Auf die Frage, wer von den vier die beste Stimme habe, antwortete Mia zunächst zögerlich, bevor sie ihren Leinwand-Ehemann lobte. Die ‚Persuasion‘-Schauspielerin sagte: „Barry. Ich unterstütze meinen Baz.“

Wegen ihrer Rolle in den Biopics hätten viele Menschen begonnen, ihr Geschichten über Maureen – die von 1965 bis 1975 mit Ringo Starr verheiratet war – und die Beatles zu erzählen. Sie sagte: „Jemand beschrieb sie als die Person, die auf einer Party zu derjenigen gehen würde, die allein dasteht. Sie hatte ein riesiges Herz. Viele Leute kommen jetzt auf mich zu und erzählen mir ihre Geschichten über die Beatles.“

McKenna-Bruce spielte außerdem in der Netflix-Serie ‚Agatha Christie’s Seven Dials‘ an der Seite von Helena Bonham Carter mit und erklärte, dass die beiden seit den Dreharbeiten weiterhin engen Kontakt hätten. Über die ‚The King’s Speech‘-Darstellerin sagte sie: „Sie nennt mich ‚Tochter‘ und ich schreibe ihr Nachrichten wie: ‚Hey Mum‘. [Sie hat mir beigebracht], für mich selbst einzustehen … es ist okay zu sagen, dass man etwas braucht.“