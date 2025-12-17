Film Andrew Scott und Olivia Colman in ‚Elsinore‘ besetzt

Andrew Scott - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 20:00 Uhr

Andrew Scott und Olivia Colman werden in ‚Elsinore‘ zu sehen sein.

Die beiden stoßen zur Besetzung des Films, der auf dem Leben des ‚Chariots of Fire‘-Darstellers Ian Charleson basiert, der in einer Londoner Theaterproduktion von ‚Hamlet‘ seine letzte Rolle spielte, bevor er 1990 im Alter von 40 Jahren an AIDS-bedingten Folgen starb.

Regie führt ‚The Dig‘-Filmemacher Simon Stone, Scott fungiert zudem als Produzent an der Seite von Andrea Occhipinti und Gaby Tana von Magnolia Mae sowie Pete Shilaimon und Mickey Liddell für LD Entertainment.

‚Elsinore‘ wurde von Stephen Beresford geschrieben, der gemeinsam mit Ethan Silverman auch als Executive Producer tätig ist. Die Dreharbeiten in Großbritannien sollen am 5. Januar beginnen, mit einem Ensemble britischer Schauspieler, die an der Seite von Andrew und Olivia auftreten.

In einer Synopsis wird der Film als „kraftvolle, zutiefst bewegende und inspirierende wahre Geschichte des Schauspielers Ian Charleson beschrieben, der sich unglaublichen Widrigkeiten stellte, während er sich auf die größte Hamlet-Performance seines Lebens im National Theatre in London vorbereitete“.

Scott wird Charleson spielen – den schottischen Darsteller, der für seine Rolle als Eric Liddell in ‚Chariots of Fire‘ und als Priester Charlie Andrews in dem Film ‚Gandhi‘ von 1982 bekannt ist – während Colman seine Ärztin verkörpert.

Charleson wurde 1986 HIV-positiv diagnostiziert und starb vier Jahre später an AIDS-bedingten Komplikationen. Im Jahr vor seinem Tod spielte er den ‚Hamlet‘ am National Theatre und wurde von Sir Ian McKellen als „perfekter“ Prinz von Dänemark beschrieben. Der Titel ‚Elsinore‘ bezieht sich auf Schloss Kronborg in Dänemark, den Schauplatz von William Shakespeares Tragödie ‚Hamlet‘.

Stone sagte: „Das ist eines der aufregendsten Projekte, an denen ich je beteiligt war. Stephen Beresfords Drehbuch ist gleichermaßen herzzerreißend und urkomisch, eine wunderschöne Ode an die Kraft einer Gemeinschaft in Krisenzeiten. Andrew Scott ist einer der größten Schauspieler seiner Generation, wie es Ian Charleson war: Es ist eine monumentale Besetzung.“