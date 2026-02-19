Stars Andrew Windsor nach Festnahme scharf kritisiert von Familie Virginia Giuffres

Prince Andrew, Duke of York

Bang Showbiz | 19.02.2026, 18:00 Uhr

Die Familie von Virginia Giuffre hat öffentlich gesagt, dass Andrew Windsor „niemals ein Prinz“ gewesen sei.

Dem Ex-Prinzen und ehemaligen Duke of York wurden im Oktober von König Charles seine royalen Titel aberkannt. Am Donnerstagmorgen (19. Februar) wurde er nun von der Polizei wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen – ein Delikt, auf das maximal lebenslange Haft steht.

Die Festnahme folgte auf eine Reihe von Enthüllungen über sein Verhalten in den umfangreichen Epstein-Akten, die Ende Januar vom US-Justizministerium über Windsors verstorbenen pädophilen Freund Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Auch die Vorwürfe von Epsteins Sexhandel-Opfer Virginia Giuffre, der Ex-Royal habe mit ihr geschlafen, als sie noch minderjährig war, spielen bei der Verhaftung erneut eine Rolle. Ihre Familie brach Stunden nach Bekanntwerden der Festnahme ihr Schweigen.

Virginias Geschwister Sky und Amanda Roberts sowie Danny und Lanette Wilson sagten gegenüber ‚Page Six‘: „Endlich sind heute unsere gebrochenen Herzen erleichtert worden durch die Nachricht, dass niemand über dem Gesetz steht – nicht einmal das Königshaus. Im Namen unserer Schwester Virginia Roberts Giuffre sprechen wir der britischen Thames Valley Police unseren Dank für ihre Ermittlungen und die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor aus. Er war niemals ein Prinz. Für Überlebende überall – Virginia hat das für euch getan.“

Virginia wurde zu einer der prominentesten Anklägerinnen im Jeffrey-Epstein-Skandal, nachdem sie behauptet hatte, sie sei zum Sex mit Windsor gehandelt worden – dreimal, das erste Mal mit nur 17 Jahren. Sie nahm sich im vergangenen Jahr im Alter von 41 Jahren nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren das Leben.

König Charles (77) erklärte derweil, „das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“. Er veröffentlichte eine Stellungnahme, nachdem sein Bruder in seinem Haus in Sandringham verhaftet worden war. In einer Erklärung aus dem Buckingham Palace hieß es: „Mit größter Besorgnis habe ich die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt erfahren. Was nun folgt, ist der vollständige, faire und ordnungsgemäße Prozess, durch den diese Angelegenheit auf angemessene Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird.“ Der Monarch sagte auch die volle und uneingeschränkte Unterstützung und Kooperation des Königshauses zu: „Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen. Während dieser Prozess andauert, wäre es nicht richtig, dass ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußere. In der Zwischenzeit werden meine Familie und ich weiterhin unsere Pflicht und unseren Dienst für Sie alle erfüllen.“

Andrew wurde an seinem 66. Geburtstag von der Thames Valley Police festgenommen – vor seinem Haus Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen wurden unmarkierte Fahrzeuge fotografiert. Dort lebt er, seit er Anfang des Jahres aus der Royal Lodge in Windsor ausgezogen ist.