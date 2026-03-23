Stars Sarah Ferguson bestreitet Gerüchte, sie wollte in Reality-TV-Serie die Corgis der Queen klonen

Sarah Ferguson - October 2022 - Queen's corgis - Twitter - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 11:43 Uhr

Sarah Ferguson hat die Behauptungen zurückgewiesen, sie habe geplant, an einer Reality-TV-Serie teilzunehmen, in der die Corgis von Königin Elisabeth geklonen werden.

Die ehemalige Herzogin von York (66) soll ein Programm in Erwägung gezogen haben, das sich auf das Klonen der Hunde der verstorbenen Monarchin, Muick und Sandy, konzentrierte. Angeblich sollen sie und ihr Ex-Ehemann Andrew Mountbatten Windsor (66) dieses Projekt nach dem Tod von Königin Elisabeth im Jahr 2022 in Betracht gezogen haben. In einer Stellungnahme gegenüber ‚PEOPLE‘ sagte eine Vertreterin von Sarah nun aber, sie habe die Idee nach ersten Gesprächen mit Halcyon Studios abgelehnt.

Der Vertreter der ehemaligen Herzogin sagte: „Frau Ferguson erhält regelmäßig verschiedene TV-Angebote und Vorschläge – oft für Reality-Shows, die sie immer ablehnt.“ Der Sprecher fügte hinzu, „um ganz klar zu sein“, sie habe den Antrag bezüglich einer Reality-TV-Show mit den Corgis der verstorbenen Königin abgelehnt. Sie gaben zu, dass Sarah „den Vorschlag nach einigen ersten Gesprächen mit Halcyon-Medien über ein mögliches Programm über Hunde im Allgemeinen erhalten hatte“, betonten jedoch, dass „die Gespräche endeten, nachdem sie die vorgeschlagene Gelegenheit abgelehnt hatte“.

Es wurde berichtet, dass Sarah im Mai 2023 mit mehreren Produktionsfirmen in den Vereinigten Staaten über eine mögliche Serie mit den Corgis gesprochen hatte. Ein Sprecher von Halcyon Studios reagierte nicht auf eine Anfrage von ‚PEOPLE‘. Laut der ‚Daily Mail‘ hieß es in einer Zusammenfassung der geplanten Show: „Mit Hilfe eines Teams von Wissenschaftlern und Investoren gründet Fergie ein Unternehmen namens The Queen’s Corgis, das darauf abzielt, die Corgis der Queen zu klonen und sie an andere Hundeliebhaber weltweit zu verkaufen.“ Sie fuhr fort: „Doch je tiefer sie in die Welt der Genetik und des Klonens eintaucht, desto mehr erkennt Fergie, dass ihr Geschäftsunternehmen nicht ohne Kontroversen ist…“ Die Zusammenfassung fügte hinzu: „Im Verlauf der Serie werden die Zuschauer auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Genetik und des Klonens sowie die inneren Abläufe der königlichen Familie mitgenommen.“

Königin Elisabeth war für ihre langjährige Zuneigung zu Corgis bekannt und besaß zu Lebzeiten mehr als 30 davon. Muick und Sandy waren die beiden Hunde, die sie überlebten und bei ihrer Beerdigung im September 2022 anwesend waren. Seit dem Tod der Königin kümmert sich Sarah um die Tiere, die sie zuletzt im September 2025 öffentlich zeigte als sie einen Instagram-Post zu Ehren von Königin Elizabeth teilte. Sie schrieb: „Ihre Majestät wird für immer geliebt, immer vermisst und niemals vergessen werden.“ Sarah fügte hinzu: „Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an die Freundlichkeit denke, die mir in guten wie in schlechten Zeiten uneingeschränkt entgegengebracht wurde.“ In einem Interview mit ‚PEOPLE‘ im März 2023 hatte Sarah über die Hunde gesagt: „Sie sind nationale Ikonen. Deshalb bekomme ich jedes Mal Panik, wenn einem Eichhörnchen hinterherjagen.“