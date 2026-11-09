Film Andy Serkis raubt seine Rolle als Gollum nachts den Schlaf

Andy Serkis - June 2025 - Famous - Into Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 10:50 Uhr

Andy Serkis raubt seine Rolle als Gollum nachts den Schlaf.

Die Rückkehr zu Gollum lässt Andy Serkis offenbar nicht los – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Der 62-jährige Schauspieler schlüpft im kommenden Film ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ erneut in die Rolle der berühmten Figur aus J. R. R. Tolkiens Fantasy-Welt. Doch diesmal übernimmt er nicht nur vor der Kamera die Verantwortung: Serkis führt bei dem Film auch Regie. Die intensive Beschäftigung mit dem Charakter fordert ihn offenbar stärker als erwartet.

Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Sunday Times‘ erzählte der Schauspieler, dass ihn Gollum sogar nachts beschäftige. „Ich lebe schon so unglaublich lange mit Gollum“, erklärte Serkis. Er habe ohnehin einen unruhigen Schlaf und einen sehr aktiven Geist. Deshalb sei es geradezu verrückt, nach 26 Jahren wieder vollständig in die Figur einzutauchen, die er damals erstmals verkörpert habe. „Ich wache nachts auf. Eigentlich weiß ich manchmal gar nicht, ob ich schlafe oder wach bin. Dann frage ich mich: Führe ich gerade Regie bei dir, Gollum? Oder führst du Regie bei mir? Streiten wir uns etwa?“, schilderte Serkis seine nächtlichen Gedanken. Sein Kopf komme offenbar kaum zur Ruhe.

Seinen Durchbruch als Pionier der sogenannten Motion-Capture-Technik feierte der Brite Anfang der 2000er-Jahre mit Peter Jacksons ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie. Dabei hatte er ursprünglich eine völlig andere Vorstellung von seinem Engagement. Zunächst sei ihm die Rolle als ein dreiwöchiger Synchronisationsauftrag beschrieben worden. „Ich dachte damals: Das ist eigentlich nicht das, was ich mache“, erinnerte sich Serkis. Erst die Begegnung mit Regisseur Peter Jackson habe seine Sichtweise verändert. Dabei habe er unmittelbar das künstlerische Potenzial der Technologie erkannt. Besonders begeistert habe ihn die Möglichkeit, sich durch die Technik vollständig zu verwandeln. Als Vorbild nannte er unter anderem Charles Laughtons Darstellung in ‚Der Glöckner von Notre Dame‘.

Dass bei seinen Motion-Capture-Auftritten nicht sein eigenes Gesicht zu sehen ist, stört Serkis nicht. Vielmehr bedauert er, dass die Technik häufig missverstanden werde. Lange habe er versucht, anderen zu erklären, dass Performance Capture genauso Schauspielerei sei wie jede andere Darstellungsform. Inzwischen sehe er das gelassener. Für ihn sei Gollum ebenso die künstlerische Leistung eines Schauspielers wie John Hurts Verwandlung mithilfe von Prothesen in ‚Der Elefantenmensch‘. Dass eine körperliche Maske für viele leichter als Schauspielkunst zu erkennen sei als eine digitale, könne er allerdings nicht nachvollziehen.