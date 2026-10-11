Film Holly Madison unterstützt umstrittenen Hugh-Hefner-Film ‚Playmates‘

Holly Madison - Las Vegas Great Santa Run 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2026, 19:00 Uhr

Holly Madison hat sich hinter den geplanten Film ‚Playmates‘ gestellt, der sich mit der Welt des verstorbenen ‚Playboy‘-Gründers Hugh Hefner beschäftigt.

Die 46-Jährige, die Anfang der 2000er-Jahre sieben Jahre lang mit Hefner liiert war und zeitweise als seine wichtigste Freundin galt, freut sich auf das Projekt. Ihre Unterstützung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Film bereits für Kontroversen sorgt. Vor allem Hefners dritte Ehefrau Crystal Harris hat sich kritisch geäußert und Schauspielerin Jessica Biel aufgefordert, ihre Beteiligung noch einmal zu überdenken.

Madison sieht das Projekt dagegen positiv. Gegenüber ‚TMZ‘ bezeichnete sie Drehbuchautorin und Regisseurin Lorraine Nicholson, die sie persönlich kennt, als „wunderbare Autorin“. Sie halte es für wichtig, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Erfahrungen zu schildern. Schließlich hätten auch viele Menschen ihr zugehört, als sie selbst über ihre Zeit in der ‚Playboy Mansion‘ gesprochen habe. Außerdem freue sie sich auf die Besetzung. „Ich liebe auch Lily-Rose Depp“, sagte Madison. „Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen.“

Ganz anders sieht das Crystal Harris, die von 2012 bis zu Hefners Tod im Jahr 2017 mit dem Unternehmer verheiratet war. Sie hatte Jessica Biel kürzlich in einer Direktnachricht gebeten, ihre Beteiligung an ‚Playmates‘ zu überdenken. Biel soll in dem Film eine fiktive Ehefrau von Hefner verkörpern. Harris befürchtet, dass die Produktion den ‚Playboy‘-Gründer und das Leben in seiner Villa in einem nostalgischen oder romantisierten Licht darstellen könnte. „Bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung, Hugh Hefners ‚Ehefrau‘ zu spielen, falls dieser Film beabsichtigt, ihn oder die Playboy-Welt zu romantisieren“, schrieb Harris in der Nachricht, von der sie anschließend einen Screenshot veröffentlichte.

Zur Begründung verwies sie auf ihre eigenen Erfahrungen während der Ehe. Harris erklärte, sie habe sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt. Auch andere Frauen hätten Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Nötigung, Drogenverabreichung und Ausbeutung erhoben. Darüber hinaus verwies Harris auf schwerwiegende Anschuldigungen im Zusammenhang mit Minderjährigen. Sie hoffe deshalb, dass die Beteiligten an dem Film den Frauen zuhörten, die nach eigener Darstellung entsprechende Erfahrungen gemacht hätten, bevor Hollywood diese Welt erneut verkläre.

Hefner, der 2017 im Alter von 91 Jahren starb, war im Laufe seines Lebens dreimal verheiratet: mit Mildred Williams, Kimberley Conrad und Crystal Harris. Wie ‚Variety‘ berichtet, basiert die von Biel gespielte Ehefrau allerdings nicht auf einer dieser Frauen. Die Figur wurde eigens für den Film erfunden.

Im Mittelpunkt von ‚Playmates‘ steht die 13-jährige Elle, gespielt von Indiana Elle, die aus ‚The Housemaid‘ bekannt ist. Das Mädchen betrachtet die ‚Playboy Mansion‘ als eine Art zweites Zuhause.

Dort lernt sie das aufstrebende Playmate Anna kennen, das von Lily-Rose Depp verkörpert wird. Anna hofft darauf, zum Playmate des Monats gewählt zu werden, und arbeitet ehrgeizig auf dieses Ziel hin.

Zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft. Während Elle versucht, Anna bei ihrem beruflichen Traum zu unterstützen, möchte Anna dem Mädchen wiederum helfen, einen Freund zu finden.