Film Amanda Seyfried verrät, welchen Film sie fürchtete, der ihre Karriere ‚ruinieren‘ könnte

Amanda Seyfried - Met Gala - May 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 11:00 Uhr

Amanda Seyfried verrät, welchen Film sie fürchtete, der ihre Karriere 'ruinieren' könnte.

Amanda Seyfried lehnte die Rolle in ‚Guardians of the Galaxy‘ ab, weil sie befürchtete, der Film könnte ihre Karriere „ruinieren“.

Die 40-jährige Schauspielerin hatte die Möglichkeit erhalten, Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu werden und im Superheldenfilm aus dem Jahr 2014 die Rolle der Gamora zu übernehmen. Doch sie sagte ab, weil sie befürchtete, der Film könnte ein Flop werden. Stattdessen erhielt Zoe Saldaña die Rolle. In einer Fragerunde mit der SAG-AFTRA Foundation erklärte Seyfried: „Für mich war es damals völlig klar, dass ich ‚Guardians of the Galaxy‘ ablehnen würde. Ich dachte mir: ‚Das wird kein Erfolg. Da unterhalten sich ein Baum und ein Waschbär miteinander. Und außerdem spielt das Ganze im Weltall.‘ Ich dachte einfach: ‚Wenn dieser Film schlecht wird, ruiniert er meine Karriere. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er schlecht wird, ist ziemlich hoch.'“

Tatsächlich wurde der Film ein riesiger Erfolg. Er war 2014 der dritterfolgreichste Film des Jahres und zog zwei erfolgreiche Fortsetzungen nach sich. Darüber hinaus waren die Darsteller auch in den ‚Avengers‘-Filmen zu sehen. Inzwischen räumt Seyfried ein, dass sie sich mit ihrer Einschätzung geirrt hatte. Ihre Entscheidung bereut sie jedoch nicht. Sie fügte hinzu: „Natürlich lag ich falsch. Aber ich nehme meine Entscheidung trotzdem nicht zurück. Ich habe sie für mich selbst getroffen und für die Familie, von der ich damals schon wusste, dass ich sie eines Tages haben wollte. Außerdem möchte ich nicht meine ganze Zeit im Maskenwagen verbringen. Ich kann ohnehin nicht stillsitzen. Stunts mag ich überhaupt nicht, Höhenangst habe ich auch, und ich tue mich schwer damit, mir eine komplette Welt nur vorzustellen. Ich brauche etwas, an dem ich mich festhalten kann.“

Unterdessen hatte Zoe Saldaña bereits bestätigt, dass sie die Rolle der Gamora künftig nicht mehr spielen wird. Sie hofft allerdings, dass eine andere Schauspielerin die Figur eines Tages wieder zum Leben erweckt. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Variety‘ sagte sie: „Ich sage es immer wieder: Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es mit Gamora weitergeht. Ich hoffe, dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende ist. Und ich hoffe, dass künftig eine Woman of Color oder eine Frau mit besonderen Bedürfnissen die Rolle übernehmen kann. Das wäre unglaublich.“