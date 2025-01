Film Angelina Jolie: Am Boden zerstört wegen Oscar-Pleite

Die 49-jährige Schauspielerin kommt offenbar nur schwer damit zurecht, dass sie keine Oscar-Nominierung erhalten hat.

Angelina Jolie ist angeblich tieftraurig darüber, keine Oscar-Nominierung für ‚Maria‛ erhalten zu haben.

Die 49-jährige Hollywoodikone hatte sich monatelang auf ihre Darstellung der Maria Callas in dem autobiografischen Film über die Opernlegende vorbereitet. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt Jolie Lob von Filmkritikern weltweit, außerdem wurde sie für einen Golden Globe nominiert. Als die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (23. Januar) die Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards bekannt gab, war der Name der ‚Tomb Raider‛-Darstellerin allerdings nicht zu finden. Für Jolie kam das offenbar überraschend. Ein Oscar-Insider behauptete dazu im Gespräch mit ‚Page Six‛: „Angelina wird am Boden zerstört sein… Schaut euch die Pressetour an, die sie für den Film gemacht hat – sie wollte nominiert werden. Sie war bei Jimmy Fallon, ihre erste Late-Night-Talkshow in über einem Jahrzehnt. Sie ging sogar zu den Gotham Awards. Sie hat all diese Magazincover gemacht.“

Ein weiterer Hollywood-Kenner ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Oscar-Abfuhr weitreichende Folgen haben könnte: „Das war nicht gut für Angelina – oder für Netflix.“ Ein anderer Branchenexperte ist derweil der Meinung, dass Angelinas öffentlicher Rosenkrieg mit Ex-Mann Brad Pitt Auswirkungen auf die Academy hatte. Die Scheidung der beiden Schauspieler war im Dezember nach einem jahrelangen Gerichtsstreit endlich abgeschlossen worden. „Das zeigt einfach, dass Hollywood auf Brads Seite steht“, erklärte der Insider. „Niemand würde sich gegen Brad richten und Angelina eine Stimme geben… die Leute lieben Brad einfach.“