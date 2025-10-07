Stars Angelina Jolie bereut doppelte Mastektomie nicht

Angelina Jolie - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 18:17 Uhr

Angelina Jolie bereut es nicht, sich einer doppelten Mastektomie unterzogen zu haben.

Die 50-jährige Schauspielerin ließ den Eingriff 2013 durchführen, nachdem sie erfahren hatte, dass sie das BRCA1-Gen trägt – was ihr Risiko, an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken, stark erhöht. Sie traf diese Entscheidung unter anderem deswegen, weil ihre verstorbene Mutter Marcheline Bertrand im Jahr 2007 im Alter von nur 56 Jahren an der Krankheit verstorben war.

In einem Interview mit dem ‚HELLO!‘-Magazin sagte Angelina: „Ich habe mich dazu entschieden, weil ich meine Mutter und meine Großmutter sehr jung verloren habe. Ich habe das BRCA-Gen, also habe ich mich vor zehn Jahren für eine doppelte Mastektomie entschieden.“ Außerdem fügte die Schauspielerin hinzu: „Ich habe mir auch die Eierstöcke entfernen lassen, weil das war, was meiner Mutter das Leben genommen hat. Das sind meine Entscheidungen. Ich sage nicht, dass jeder es so machen sollte, aber es ist wichtig, eine Wahl zu haben. Und ich bereue es nicht.“

Jolies neuer Film ‚Couture‘ zeigt sie als Maxine Walker – eine Filmemacherin, die während einer Reise nach Paris erfährt, dass sie Brustkrebs hat, und sich fragt, ob sie jemals wieder begehrt werden wird. Sie glaubt, dass der Film bei allen Frauen, die Krebs und ähnliche Schicksale erlebt haben, einen Nerv treffen wird. „Ich denke, es gibt viel dazu zu sagen, und es ist etwas Verbindendes – nicht nur für Frauen, sondern für alle, die etwas durchgemacht haben, oder für jemanden, der sich verletzlich und allein fühlt“, so Angelina in dem ehrlichen Interview. „Es gibt etwas sehr Spezifisches an Frauenkrebsarten, weil es uns natürlich betrifft und beeinflusst, wie wir uns als Frauen fühlen.“