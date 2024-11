Stars Angelina Jolie: Die Mutterschaft bedeutet ihr alles

Angelina Jolie - screening of 'Maria' November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 14:00 Uhr

Angelina Jolie erzählte, dass für sie „nichts anderes zählt“ außer die Mutterschaft.

Die 49-jährige Hollywood-Schauspielerin ist Mutter der sechs Kinder Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und der 16-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne, die sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt großzieht.

Jolie betonte, dass die Erziehung ihres Nachwuchses viel wichtiger sei als alles andere in ihrem Leben. Bei ihrem Auftritt bei ,Good Morning America‘ sprach Angelina über ihre Rolle als Opernstar Maria Callas in ihrem neuen Film ,Maria‘ und wurde danach gefragt, ob es irgendetwas in ihrem Leben gebe, das mit der Liebe des verstorbenen Stars zum Singen vergleichbar sei und der Star verriet: „Meine Mutterschaft … Sie ist mein Glück. Sie können mir alles andere nehmen … Nichts anderes zählt.“ Maddox und Pax arbeiteten bereits hinter den Kulissen der Filmindustrie, während Vivienne ihrer Mutter vor kurzem dabei half, die Broadway-Show ,The Outsiders‘ auf die Beine zu stellen, wobei Angelina aber fest davon überzeugt sei, dass keines ihrer Kinder aktuell im Rampenlicht stehen möchte. Die Darstellerin fügte hinzu: „Keines meiner Kinder will im Moment vor der Kamera stehen. Sie sind sehr zurückhaltend. Shiloh ist extrem zurückhaltend. Sie wurden nicht mit Privatsphäre geboren, oder? Also hoffe ich, dass sie das haben können, wenn sie erwachsen werden.“