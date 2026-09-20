Stars Angelina Jolie enthüllt besondere Verbindung zu Salma Hayek

Angelina Jolie - AVALON - Paris - Feb - 2026 - Coutures premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2026, 08:00 Uhr

Angelina Jolie enthüllt besondere Verbindung zu Salma Hayek.

Angelina Jolie und Salma Hayek Pinault verbindet inzwischen eine Freundschaft, die für beide etwas Besonderes darstellt.

Anlässlich des Kinostarts ihres gemeinsamen Films ‚Without Blood‘ sprechen die beiden Schauspielerinnen offen darüber, wie eng sie sich während der Arbeit an dem emotionalen Drama geworden sind. Jolie führte bei dem Film Regie, schrieb gemeinsam mit Alessandro Baricco das Drehbuch und übernahm zudem die Produktion. Die 51-Jährige adaptierte Bariccos Novelle für die Leinwand. Hayek (60) spielt darin an der Seite von Demián Bichir die Hauptrolle. Der Film kam am 18. September in die US-Kinos, nachdem er bereits 2024 beim Toronto International Film Festival Premiere gefeiert hatte.

‚Without Blood‘ erzählt von zwei Menschen, die Jahrzehnte nach einem Krieg mit den Folgen einer Gewalttat konfrontiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Erinnerung, Trauma, Schuld und die Möglichkeit, mit den Erfahrungen der Vergangenheit Frieden zu schließen. Für Hayek ist vor allem das gegenseitige Verständnis mit Jolie entscheidend. Im Gespräch mit ‚People‘ beschrieb sie die Zusammenarbeit als sehr natürlich. „Ich liebe ihren Verstand und ich verstehe sie. Wenn man weiß, dass jemand einen versteht, fühlt man sich sicher und kann unter allen Umständen ganz man selbst sein.“

Auch Jolie empfindet die Freundschaft als außergewöhnlich. „Ich finde es schön, dass wir uns erst in diesem späteren Abschnitt unseres Lebens kennengelernt haben. Wir haben so viele ähnliche Dinge erlebt, unterschiedliche Erfahrungen gemacht und sind irgendwie als ältere Frauen an einem sehr ähnlichen Punkt angekommen.“ Hayek scherzte daraufhin über den Altersunterschied zwischen ihnen. Jolie konterte lachend: „Nicht so viel älter!“ Anschließend wurde die Regisseurin ernst: „Diese Freundschaft, diese Verbindung und dieses Verständnis zu schätzen, habe ich in meinem Leben so noch nicht erlebt.“ Hayek sieht darin zugleich ein zentrales Thema des Films. „Es ist schwer, eine solche Verbindung zu finden. Und ich glaube, darum geht es auch in dem Film – wie schwierig es sein kann, miteinander zu kommunizieren und eine Verbindung herzustellen.“

In ‚Without Blood‘ verkörpert Hayek die Figur Nina, die Jahrzehnte nach einer Gewalttat auf Tito trifft. Gedreht wurde der Film in Italien. Die gemeinsame Arbeit brachte offenbar auch sehr intensive Momente mit sich. Hayek berichtete, dass sie und Jolie manchmal leidenschaftlich diskutiert hätten, anschließend geweint und sich umarmt hätten – nur um kurz darauf wieder gemeinsam zu lachen. Für Jolie ist ‚Without Blood‘ die jüngste Regiearbeit nach Filmen wie ‚In the Land of Blood and Honey‘, ‚Unbroken‘, ‚By the Sea‘ und ‚First They Killed My Father‘.