Stars Salma Hayek feiert ihren 60. Geburtstag mit einem nackten Bad im Meer

Salma Hayek turns 60 - Instagram - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 11:00 Uhr

Salma Hayek feierte ihren 60. Geburtstag, indem sie nackt im Meer badete.

Die Schauspielerin aus ‚Frida‘ teilte auf ihrer Instagram-Seite zwei Fotos von sich im Wasser und schrieb dazu, sie sei „60 und dankbar“. Auf dem ersten Bild ist Salma strahlend zu sehen, wie sie bäuchlings im Ozean liegt. Das Foto ist sorgfältig beschnitten, sodass der Star nicht zu viel von sich preisgibt. Auf dem zweiten Bild steht Salma bis zur Taille im Wasser, dreht dem Kamera den Rücken zu und wirft ihr Haar zurück. Als sie die Bilder am Montag (07. September) auf Instagram postete – ihr eigentlicher Geburtstag war am 2. September –, erhielt sie sogleich zahlreiche Geburtstagsgrüße von ihren berühmten Freunden. Vanessa Hudgens kommentierte: „Für immer eine Ikone.“ Paris Hilton schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, Schönheit!“ Lindsay Lohan und Elle Fanning nannten Salma „wunderschön“, während Rita Ora kommentierte: „Wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag!“

Auch Salmas Fans ließen es sich nicht nehmen, ihren Senf dazuzugeben. Einer schrieb: „60 und doch zeitlos … Vater Zeit muss verrückt nach dir sein!“ Ein anderer fügte hinzu: „Salma Hayek ist 60 Jahre alt? Wow! Ihre Schönheit hat sich nicht im Geringsten verändert.“ Wieder ein anderer kommentierte: „Alles Gute zum Geburtstag an die schönste Frau der Welt!“

Salmas großer Geburtstag kommt nur wenige Wochen, nachdem sie zum ersten Mal Großmutter wurde. Ihr Stiefsohn François Pinault Jr. und seine Frau Lara Cosima Henckel von Donnersmarck begrüßten ihr erstes Kind – einen Sohn namens François. Salma, die seit 2009 mit François-Henri Pinault verheiratet ist, verkündete ihre neue Familienrolle auf Instagram mit einem Video, das sie zeigt, wie sie das Baby hält und auf Spanisch mit ihm spricht. Sie schrieb: „Wir sind gesegnet, die vierte lebende Generation der Familie François willkommen zu heißen. Obwohl ich ihn Panchito nennen werde. Er scheint es zu mögen, und ich kann ihn nicht mehr lieben.“ Der Name führt eine Familientradition fort, da der Neugeborene ein weiterer François in der Familie Pinault ist.