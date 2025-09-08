Stars Angelina Jolie: Tränen wegen der Krebserkrankung ihrer Mutter

Angelina Jolie - AFI FEST 2024 Presented By Canva Red Carpet Premiere And Q&A - Maria

Bang Showbiz | 08.09.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin erinnerte sich an die schlimme Krankheit ihrer Mutter zurück und brach daraufhin in Tränen aus.

Angelina Jolie brach bei einem Filmfestival in Tränen aus, als sie über den Kampf ihrer verstorbenen Mutter gegen den Krebs sprach.

Die 50-jährige Hollywood-Schauspielerin verlor 2007 ihre Mutter Marcheline Bertrand an Brustkrebs und unterzog sich 2013 einer doppelten Mastektomie, um der Krankheit selbst zu entgehen. In ihrem neuen Film ‚Couture‘ spielt sie nun selbst eine Frau mit Brustkrebs. Während eines Auftritts beim internationalen Filmfestival im kanadischen Toronto zur Promotion des Films bat ein Zuschauer Jolie um Rat für jemanden, der kürzlich einen geliebten Menschen an diese Krankheit verloren hat. In einem von ‚Entertainment Weekly‘ geteilten Video wischte sich die Hollywoodikone die Tränen aus dem Gesicht und sagte: „Es tut mir sehr Leid für Ihren Verlust.“ Dann fügte sie hinzu: „Ich glaube, ich möchte sagen – an eine Sache erinnere ich mich, die meine Mutter mir gesagt hat, als sie Krebs hatte. Wir hatten einmal ein Abendessen, und die Leute fragten sie, wie sie sich fühle und was sie mache, und sie sagte: ‚Alle fragen mich immer nur nach dem Krebs.‘ Also würde ich sagen: Wenn Sie jemanden kennen, der etwas durchmacht, fragen Sie ihn auch nach allem anderen in seinem Leben. Er ist ein ganzer Mensch, und er lebt noch.“

In ‚Couture‘ spielt Jolie eine Filmregisseurin namens Maxine, die während einer Reise nach Paris erfährt, dass sie Brustkrebs hat. In der anschließenden Fragerunde sprach die Schauspielerin darüber, wie sie durch ihre eigenen Erfahrungen mit Angst und Trauer eine Verbindung zum Stoff herstellen konnte. „Ich habe mich sehr glücklich geschätzt. Der Film ist sehr nachdenklich, und man sitzt einfach da, verbringt Zeit und denkt über das Leben nach. Manchmal ist es so einfach“, erzählte sie gerührt. „Jeder einzelne Mensch hier wurde schon von Trauer berührt, jeder hat schon jemanden verloren. Viele von Ihnen hatten diesen Moment im Krankenhaus. Man fragt sich: Definiert das einen oder wie lebt man damit weiter? Was ich wirklich liebe, ist, dass es oft Filme über Krebs gibt, die sich nur um die Krankheit drehen, sodass das Leben durch die Krankheit definiert wird, statt die Frage zu stellen: Wer lebt dieses Leben? Wer ist Maxine? Maxine ist dadurch nicht nur das. Sie ist Mutter, sie ist Künstlerin, sie ist eine sexuelle Frau – all diese Dinge fand ich sehr wichtig zu zeigen. Und weiterzuleben, solange wir hier sind. Versuchen, so viel wie möglich zu leben.“