Bang Showbiz | 09.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin entschied sich dazu, ein Schmuckstück ihrer verstorbenen Mutter vor der Kamera zu tragen.

Angelina Jolie trug in ‚Couture‘ eine der Halsketten ihrer verstorbenen Mutter.

Die oscarprämierte Schauspielerin spielt in Alice Winocours neuem Film eine Frau, die während der Pariser Fashion Week einen Laufsteg-Film dreht, während sie sich gleichzeitig scheiden lässt und erfährt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Beim Dreh fühlte sich Angelina „verletzlich“, auch wegen ihrer eigenen Familiengeschichte: Ihre Mutter Marcheline Bertrand starb 2007 an Eierstock- und Brustkrebs, ebenso ihre Tante und Großmutter. Sie erzählte ‚Variety‘, dass sie während der Dreharbeiten die Halskette ihrer Mutter als Trost getragen habe und verriet: „Ich fühlte mich sehr verletzlich. Ich habe das Gefühl, es ist ein so persönlicher Film. Es fühlte sich so privat an, dass es in meinem Kopf wahrscheinlich der einzige Film ist, der sich gar nicht wie ein Film anfühlt.“

Die 50-jährige Schauspielerin, die sich 2013 aufgrund ihres BRCA1-Gens einer vorbeugenden doppelten Mastektomie unterzog, wusste, dass der Film „viele persönliche Dinge hochbringen“ würde, empfand ihn aber dennoch als „heilend“. Sie erklärte: „Ich habe immer festgestellt, dass die schwersten Filme die liebevollsten Sets haben. Es gibt etwas sehr Tröstliches daran, echte Gespräche zu führen und echte Gefühle mit einer Gemeinschaft zu teilen. Es war in vielerlei Hinsicht heilend, weil man in die Gesichter der anderen am Set schaut. Denn eine von drei Personen hat Krebs und fast jeder war schon einmal mit einem geliebten Menschen im Krankenhaus. Jeder am Set hat schon jemanden verloren, den er geliebt hat. Man erkennt, dass das Leben zerbrechlich ist, die Zeit schnell vergeht und Menschen sterben, von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass die Welt ohne sie existieren könnte.“ Es sei laut Angelina schwer, bei einem solchen Projekt nicht zwangsläufig eine starke Nähe zu ihren Kollegen zu verspüren.

Für den Film lernte die Filmikone außerdem Französisch, wofür Regisseurin Alice Winocour sie lobte. Die Schauspielerin gab zu: „Ich war auch nervös, auf Französisch zu sprechen.“ Alice ergänzte: „Sie hat sich wirklich in die Rolle hineingestürzt und war geradezu besessen von der Idee, Französisch zu sprechen – noch mehr als ich. Ihre Mutter war Französin, und daher gab es viele sehr intime Aspekte. Sie hat sich dem Film mit voller Hingabe gewidmet.“ Die Regisseurin hatte Angelina von Anfang an für die Rolle im Kopf. Sie verriet: „Ich dachte, es wäre interessant, ihre Zerbrechlichkeit und die Frau hinter der Ikone zu zeigen. Was ich an Angelina liebe, ist, dass sie zwar Teil des Hollywoodsystems ist, aber gleichzeitig eine Art Rebellin – eine Rebellin gegen Autoritäten.“