Film Anna Faris war begeistert, die Chance zur Rückkehr zu ‚Scary Movie‘ zu bekommen

Anna Faris - press conference 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 14:00 Uhr

Anna Faris war begeistert, die Chance zur Rückkehr zu 'Scary Movie' zu bekommen.

Anna Faris war überrascht, als die Wayans-Brüder sie baten, zur ‚Scary Movie‘-Reihe zurückzukehren.

Die 49-jährige Schauspielerin wird ihre Rolle als Cindy Campbell im kommenden sechsten Teil der Parodie-Reihe wieder aufnehmen und war überglücklich, als Shawn und Marlon Wayans ihr mitteilten, dass ein weiterer Film geplant sei. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erinnerte sich Anna: „Im Februar 2025 hat er (Marlon Wayans) mich angerufen und gesagt: ‚Wir bringen die Truppe wieder zusammen.‘ Ich konnte es nicht glauben. Dass das auf diese Weise passiert, ist für mich einfach euphorisch. Ich war so emotional.“

Anna erklärte, dass sie ein „großartiges“ Drehbuch für ‚Scary Movie‘ erhalten habe. Der Film soll im Juni erscheinen, doch ihr sei bewusst, dass sich während der Produktion noch vieles ändern werde. Der ‚What’s Your Number?‘-Star sagte: „Bei ‚Scary Movie‘ bekommt man zwar ein Drehbuch zugeschickt, aber man weiß, dass sich Dinge noch verändern werden. Es war schon immer ein gemeinschaftlicher Prozess. Man versteht, dass sie Dinge ändern, Witze anpassen und man selbst auch etwas hinzufügen kann. Aber das Drehbuch, das sie mir geschickt haben, bevor alle Details feststanden, war großartig.“ Anna verriet außerdem, dass sie ihrem 13-jährigen Sohn Jack, den sie mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt hat, erlauben wird, den Film trotz seines derben Humors zu sehen. Auf die Frage, ob Jack den Film schauen dürfe, antwortete sie: „Ja. Ist das schlimm? Ich habe einfach das Gefühl, dass es irgendwie dazugehört. Er war ja auch am Set. Ich weiß nicht, ob ich allen Eltern empfehlen würde, ihre 13-Jährigen das schauen zu lassen, aber ich finde, seine Situation ist ein bisschen anders.“

Allerdings hatte Faris eine ganz andere Haltung, als sie ihre Mutter damals ins Kino mitnahm, um den ersten ‚Scary Movie‘-Film zu sehen. Sie erinnerte sich: „Als ich meine Mutter ins Kino in der Lynwood Mall im Bundesstaat Washington mitgenommen habe, war der Saal voll. Es war total ausgelassen, und ich habe sie an den Gang gesetzt und gesagt: ‚Du musst genau das tun, was ich sage. Wenn ich sage: Geh auf die Toilette, dann stehst du einfach auf und gehst. Stell keine Fragen.'“