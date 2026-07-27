Stars Anna Heiser besucht Deutschland – und ist geschockt vom Dreck!

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 16:00 Uhr

Anna Heiser hat Deutschland für wenige Tage besucht – und zeigt sich danach ernüchtert.

Die ehemalige ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidatin teilte auf Instagram ihre Eindrücke aus Nordrhein-Westfalen und sprach offen darüber, wie sehr sich ihr Bild von ihrer früheren Wahlheimat verändert habe. Besonders die Sauberkeit im öffentlichen Raum habe die gebürtige Polin schockiert. Heiser, die 2010 zum Studium nach Deutschland gezogen war und das Land damals als besonders gepflegt empfand, vermisst nach eigenen Worten genau dieses Bild. Mit ihren Aussagen löste sie in den sozialen Medien eine lebhafte Diskussion aus.

Anna Heiser wurde 2017 durch die RTL-Kuppelshow ‚Bauer sucht Frau‘ bekannt, in der sie ihren heutigen Ehemann Gerald Heiser kennenlernte. Nach mehreren Jahren auf einer Farm in Namibia zog die Familie im August 2025 mit ihren zwei Kindern nach Polen zurück. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Deutschland meldete sich die 36-Jährige nun mit deutlichen Worten bei ihren Followern. In einem Video, das sie am Dortmunder Flughafen aufnahm, schilderte sie ihre Enttäuschung: „Jetzt bin ich hier durch die Städte gelaufen. Das ist so dreckig. Vor allem hier in NRW.“

Dabei erinnerte sie sich an ihre ersten Jahre in Deutschland. Als sie 2010 aus Polen eingewandert war, hätten sie die gepflegten Vorgärten und schönen Fassaden begeistert. Damals sei Deutschland für sie „die Definition von einem superentwickelten Land“ gewesen. Heute frage sie sich dagegen: „Was ist mit diesem schönen, ordentlichen, gepflegten Land passiert?“

Gleichzeitig betonte Heiser in der Beschreibung ihres Videos, dass ihre Aussagen ausdrücklich kein politisches Statement seien. Sie wolle lediglich ihre persönlichen Eindrücke schildern und spreche ausschließlich über die Sauberkeit im öffentlichen Raum.

Unter ihrem Beitrag entwickelte sich schnell eine Debatte. Zahlreiche Nutzer stimmten ihrer Beobachtung zu und berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Andere warnten jedoch davor, aus einem kurzen Besuch Rückschlüsse auf das ganze Land zu ziehen. So schrieb ein Nutzer: „Nicht verallgemeinern, bitte! Finde immer schwierig, über ein Land sich so zu äußern, wenn man dort nicht wohnt!“