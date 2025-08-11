Stars Anna Heiser: Der Abschied von Namibia fällt ihr nicht leicht

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 14:00 Uhr

Anna Heiser erlebt aktuell ein Wechselbad der Gefühle, weil sie und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) in wenigen Tagen ihr Zuhause in Namibia verlassen und gemeinsam mit ihren zwei Kindern nach Polen umziehen.

Die 35-jährige ‚Bauer sucht Frau‘-Prominente sprach jetzt darüber, dass ihr der Abschied von der Farm Kehoro ziemlich schwer fallen würde.

Heiser teilte auf ihrer Social-Media-Plattform Fotos, auf denen das Leben der Familie auf der Farm in Namibia im Laufe der Jahre dokumentiert ist. Im Rahmen ihres Postings sprach Anna über die Farm als einen Ort, an dem die sie und ihre Familie lachen, träumen und ihre Kinder ganz unbeschwert aufwachsen konnten. Die TV-Persönlichkeit verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Manche Orte sind mehr als nur ein Zuhause – sie sind ein Teil von dir.“ Heiser fügte in ihrem emotionalen Posting hinzu, dass die Familie Kehoro als Wohnort für immer „mit Dankbarkeit“ in ihrem Herzen tragen würde. Die Prominente sagte: „Auch wenn wir bald weiterziehen, bleibt Kehoro für immer ein Kapitel, das wir mit Dankbarkeit im Herzen tragen.“