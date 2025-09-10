Stars Anna Heiser geschockt von Abschuss russischer Drohnen über Polen

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Bekanntheit zeigt sich besorgt über die Geschehnisse in ihrem Heimatland.

Anna Heiser äußert sich zum Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum.

Die Influencerin und ihr Mann Gerald Heiser sind am 1. September mit ihren beiden Kindern nach Polen gezogen. Dafür haben die ‚Bauer sucht Frau‘-Stars ihre Farm in Namibia hinter sich gelassen. In ihrer Instagram-Story kam die 35-Jährige nun auf ein ernstes Thema zu sprechen: In der Nacht auf Mittwoch (10. September) wurden russische Drohnen abgeschossen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.

Anna teilte ein Video, in dem sie zunächst zeigte, wie sie draußen ihren morgendlichen Kaffee genoss. „Guten Morgen. Ich sitze draußen, trinke meinen Kaffee, die Vögel zwitschern, die Sonne geht auf… perfekt“, erzählte sie. Doch die Idylle stellte sich als Trugbild heraus: „Dann lese ich die Nachrichten und die Bubble platzt. Russland hat heute Nacht Drohnen nach Polen geschickt, die abgeschossen wurden. Flughäfen wurden teilweise zugemacht.“

Die TV-Bekanntheit zeigte sich zutiefst besorgt und klagte: „Super, wir lernen gar nichts aus der Geschichte. Wenn ein NATO-Krieg gegen Russland ausbricht, sind wir eh alle am Ar***. Egal, wo wir wohnen.“ Trotzdem versucht Anna, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. „Es sind Sachen, die wir eh nicht beeinflussen können: Wir schließen uns in unserer Bubble ein und ich glaube, ich mache die Benachrichtigungen für die Nachrichten aus“, kündigte sie an.