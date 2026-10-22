Stars Anna Heiser: So steht sie zu einem dritten Baby

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 18:00 Uhr

Die ehemalige 'Bauer sucht Frau'-Kandidatin wurde auf Instagram gefragt, ob sie sich ein drittes Kind vorstellen kann.

Anna Heiser spricht über weiteren Nachwuchs mit ihrem Ehemann Gerald.

Das Paar lernte sich 2017 in der RTL-Kuppelshow ‚Bauer sucht Frau‘ kennen und trat 2018 vor den Traualtar. Ihr Liebesglück krönten die TV-Stars mit zwei gemeinsamen Kindern: Sohn Leon (5) und Tochter Alina Marikka (3). Nach mehreren Jahren auf einer Farm in Namibia lebt die Familie inzwischen in Annas Heimat Polen. Ob sie sich noch ein drittes Kind vorstellen kann, verriet die Influencerin nun bei einer Fragerunde auf Instagram.

Auf die Frage eines Followers, ob das Paar noch ein weiteres Baby bekommen wolle, erklärte Anna: „Herz ja, Kopf nein.“ Die 36-Jährige kündigte anschließend an: „Aber ich habe beschlossen, meine Spirale entfernen zu lassen. Nicht wegen Familienplanung, sondern wegen der Gesundheit.“ Genauere Details zu diesem Entschluss gab sie nicht preis.

Erst im Februar hatte Anna einen Schwangerschaftstest gemacht, nachdem sie an Schwindel und Übelkeit gelitten hatte. Ihr Mann und ihre Managerin hätten sie wegen der Beschwerden „so verrückt gemacht“, dass sie sich einen Test geholt habe. „Ich bin zu 99,9 % sicher, dass ich nicht schwanger bin, aber sicher ist sicher“, erklärte sie ihrer Instagram-Community damals.

Einige Wochen davor hatte die ehemalige ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidatin ihre Gedanken zu einer weiteren Schwangerschaft geteilt. „Ich habe wieder dieses Gefühl … noch einmal all das zu erleben – die Schwangerschaft (aber bitte diesmal ohne Übelkeit), die Geburt, diese samtweiche Haut zu streicheln und diesen unverwechselbaren Babygeruch einzuatmen“, schrieb sie zu einem Instagram-Clip. Gleichzeitig räumte der Star einen inneren Zwiespalt ein: „Doch so sehr mein Herz sich freuen würde, so laut schreit mein Kopf ‚NEIN!'“