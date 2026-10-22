Stars Julia Stiles fragte Michelle Williams vor ihrer Heath-Ledger-Hommage um Erlaubnis

Julia Stiles - BAFTAs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 14:00 Uhr

Julia Stiles hat vor ihrem besonderen Auftritt bei ‚Dancing With the Stars‘ Kontakt zu Michelle Williams aufgenommen.

Die 45-jährige Schauspielerin wollte sicherstellen, dass ihre geplante Hommage an den verstorbenen Heath Ledger für dessen frühere Partnerin in Ordnung war. Stiles und Ledger standen 1999 gemeinsam für die romantische Komödie ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ vor der Kamera. Der Film entwickelte sich zu einem Klassiker des Teenagerkinos und gehört bis heute zu den bekanntesten Werken beider Schauspieler. Ledger starb im Januar 2008 im Alter von nur 28 Jahren.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ verriet Stiles, dass sie Williams vor der Umsetzung ihrer Idee ausdrücklich um Zustimmung gebeten habe. „Ich habe Michelle tatsächlich gefragt, ob das für sie in Ordnung ist“, erklärte sie.

Für den Auftritt erhielt Stiles auch Unterstützung von mehreren ehemaligen Kollegen aus ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘. Gabrielle Union, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Susan May Pratt und Andrew Keegan verfolgten die Hommage bei ‚Dancing With the Stars‘. Stiles hatte sich persönlich darum bemüht, möglichst viele Mitglieder der damaligen Besetzung zusammenzubringen. Zunächst kontaktierte sie Joseph Gordon-Levitt und Larisa Oleynik, anschließend Susan May Pratt und Andrew Keegan. Auch die beiden Drehbuchautorinnen des Films waren an diesem Abend anwesend.

Nach ihren Angaben entwickelte sich die Organisation beinahe von selbst, sobald die ersten Beteiligten zugesagt hatten. Viele hätten erklärt, ebenfalls kommen zu wollen, wenn die anderen mitmachten. Für Stiles war die gemeinsame Erinnerung an Ledger und den Film ein besonders emotionaler Moment. Zugleich zeigte die Unterstützung ihrer früheren Kollegen, welche Bedeutung die Produktion für die Beteiligten noch immer hat.

Die Schauspielerin hatte bereits zuvor darüber gesprochen, wie sehr die Rolle der Kat Stratford in ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ ihre Karriere geprägt habe. In einem Video auf ‚Instagram‘ erinnerte sie sich daran, dass ihr bei Castings als Jugendliche häufig vorgeworfen worden sei, nicht fröhlich genug aufzutreten.

Stiles begann ihre Schauspielkarriere im Alter von elf Jahren bei der New Yorker Theatergruppe ‚La MaMa‘. Später musste sie sich bei zahlreichen Vorsprechen immer wieder ähnliche Ratschläge anhören. „Du musst mehr lächeln. Sei fröhlicher, lebhafter und spritziger“, hätten Castingverantwortliche ihr regelmäßig gesagt. Sie sei viel zu ernst, habe es geheißen. Diese Bemerkungen hätten sie damals wütend gemacht. Umso glücklicher sei sie gewesen, als sie schließlich die Rolle der selbstbewussten und unangepassten Kat Stratford erhielt. Bei der Besetzung hatte sie sich unter anderem gegen Eliza Dushku und Katie Holmes durchgesetzt. Kat war eine Figur, die sich wenig darum kümmerte, was andere Menschen über sie dachten. Gerade diese Unabhängigkeit habe Stiles an der Rolle geliebt. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sie zu spielen“, erklärte sie. Besonders freue sie sich darüber, dass sich auch mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung noch immer Frauen unterschiedlicher Generationen mit Kat identifizieren.