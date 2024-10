Film Anna Kendrick: Sie rief diesen Kollegen für Regie-Tipps an

Anna Kendrick rief Paul Feig an, um sich Rat für die Regie von ‚Woman of the Hour‘ zu holen.

Die 39-jährige Schauspielerin hat bei dem Krimi Regie geführt, der auf der wahren Geschichte des Serienmörders Rodney Alcala basiert, der in einer Folge von ‚The Dating Game‘ mitspielte und gewann. Anna wandte sich vor den Dreharbeiten an ‚Bridesmaids‘-Regisseur Feig, um Hilfe zu erhalten.

Die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin erzählte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Lustigerweise war die erste Person, die ich anrief, Paul Feig, und der einzige Grund, warum ich sage, dass das lustig ist, ist, dass dies ein Film über einen Serienmörder ist, und wir kennen ihn hauptsächlich aus Komödien wie ‚Bridesmaids‘.“ Sie erklärt ihre ungewöhnliche Anlaufstelle mit den Worten: „Ich bewundere ihn so sehr als Filmemacher und Kollaborateur, dass ich einfach seine Perspektive haben wollte, und er hatte viel Liebe dafür. Es war eine Art ‚Keine Ausreden, der Schwarze Peter liegt bei dir‘, also bin ich ihm sehr, sehr dankbar.“

Alcala wird in dem Netflix-Film von Daniel Zocatto dargestellt, während Anna die Rolle der ‚The Dating Game‘-Kandidatin Cheryl Bradshaw übernimmt. Sie gab auch zu, dass sie so leidenschaftlich für den Film brannte, dass sie auch mit einem anderen Regisseur glücklich gewesen wäre. Sie sagte: „Ich fühlte mich wirklich so stark für den Film verantwortlich, dass ich einfach das Beste für den Film tun wollte, und wenn das bedeutete, dass jemand anderes auf dem Regiestuhl sitzt, wäre das für mich in Ordnung gewesen. Ich denke, es war vielleicht der ambivalenteste Pitch in der Geschichte Hollywoods, weil ich eigentlich kein falsches Selbstvertrauen habe.“