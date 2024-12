Stars Anna Loos und Jan Josef Liefers: Regeln im Bad

Jan Josef Liefers und Anna Loos April 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 16:00 Uhr

Die beiden Schauspieler sind seit zwanzig Jahren glücklich verheiratet.

Anna Loos verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.

Die Schauspielerin und Sängerin ist seit zwei Jahrzehnten mit ihrem Kollegen Jan Josef Liefers verheiratet. Damit die Ehe harmonisch verläuft haben die zwei Stars genaue Regeln im Badezimmer aufgestellt, wie Anna jetzt bei einem Auftritt in der Talkshow ‚Riverboat‘ verriet. „Wir haben ein Bad, aber tatsächlich zwei Waschbecken“, erklärte die ehemalige Silly-Frontfrau im Gespräch mit den Moderatoren. Grund für die strikte Trennung der Waschbecken sei Annas Ordnungstick. „Das würde meine ganze Familie unterschreiben“, sagt sie auf Nachfrage, ob sie womöglich sogar ein bisschen pingelig sei.

Um Barthaare und angetrocknete Zahnpastareste in der Keramikschüssel zu vermeiden, braucht Anna also einfach ihr eigenes Waschbecken. Auf diese Weise vermeide sie Streits mit ihrem Ehemann. „Ich will mich frei davon machen, dem anderen zu sagen, wie er etwas handhaben soll. Ich will Jan nicht verändern“, verrät sie über ihr Beziehungsmodell. Dass man als Paar also nicht alles gemeinsam haben muss, dem würden Anna und Jan Josef offenbar zustimmen. Getrennte Betten kommen für die beiden dennoch nicht infrage. „Das ist nicht so mein Ding“, gibt Anna im ‚Riverboat‘-Talk zu.