Stars Anna-Maria Ferchichi sorgt für nächtlichen Chauffeur-Einsatz wegen Schminktasche

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 14:00 Uhr

Anna-Maria Ferchichi hat im Urlaub in Italien für eine eher ungewöhnliche Schlagzeile gesorgt.

Zusammen mit ihrem Ehemann Bushido wollte sie eigentlich entspannt anreisen – doch schon im Hotel angekommen, stellte sie fest, dass sie etwas Entscheidendes zu Hause vergessen hatte: ihre Schminktasche. Für die Influencerin offenbar keine Option, einfach darauf zu verzichten.

Statt improvisieren zu müssen, entschied sie sich für eine besonders luxuriöse Lösung: Ein Chauffeur wurde noch mitten in der Nacht losgeschickt, um die Tasche nach Italien ins Hotel zu bringen. Die Aktion war so präzise getaktet, dass die Tasche gegen 1:15 Uhr nachts eintraf – und die beiden erst einige Stunden später schlafen konnten.

In ihrer Instagram-Story schilderte die 44-Jährige die nächtliche Rettungsaktion mit Humor: „Meine Schminktasche wurde mir dann gestern um 12:00 Uhr nachts vom Haus losgeschickt. War dann um 01:15 Uhr am Hotel. Bis wir geschlafen haben war es zwei.“ Trotz des ungewöhnlichen Starts in den Urlaub ließen sich die beiden die gute Laune nicht verderben und gönnten sich erst einmal ein Mittagsschläfchen.