Stars Anna-Maria Ferchichi: So kommt ihr Bushido nicht mehr ins Bett

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 14:00 Uhr

Das Promi-Paar plaudert offen über seinen neuen Regeln im Schlafzimmer.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben jetzt klare Regeln für ihr Schlafzimmer.

Das Promi-Paar ist derzeit so verliebt wie nie zuvor. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn im vergangenen Jahr machten die Stars eine schwere Krise durch. In ihrem Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ gaben sie nun intime Einblicke in ihr Eheleben. Aktuell laufe es bei dem Paar wieder rund im Bett.

Doch es gab eine Zeit, in der Bushido seiner Frau zu sehr „auf die Pelle“ gerückt sei. „Deswegen schlafe ich beispielsweise auch mit Unterhose“, enthüllte der Rapper. In der Vergangenheit habe er hüllenlos geschlafen, was bei Anna-Maria nicht gut ankam. „Du bist mir so nahegekommen, immer. Ich habe halt schon diesen Fluchtreflex gehabt“, gestand die Influencerin. „Ich fand das so aufdringlich, weil wenn ein Mann nachts schläft und an einen heranrückt, man merkt es ja permanent, dass sich da irgendwas tut.“

Doch noch ein anderes Verhalten des ‚DSDS‘-Jurors hat sich inzwischen verändert. Laut Anna-Maria habe sich Bushido zu sehr gehen lassen. „Bei dir war das irgendwann so, du hast nur noch deine roten Badeshorts angehabt. Und dazu deine Adidas-Latschen und dann dein Computer und deine Fast-Food-Tüten, die du dir abends um elf, zwölf, eins noch bestellt hast“, erzählte sie. Für die 44-Jährige war das ein absolutes No-Go.

In einer gesunden Beziehung sollte jeder gut auf sich achten – alles andere sei eine „Beleidigung“. Die achtfache Mutter erklärte: „Riech‘ gut, geh‘ regelmäßig zum Friseur oder mach‘ deine Haare schön.“ Sie selbst habe genau das auch in stressigen Zeiten umgesetzt. „Ich habe mich immer trotzdem geduscht. Schöne Nägel machen lassen“, betonte Anna-Maria. Bushido hat sich die Kritik seiner Frau zu Herzen genommen. „Ich habe mir vorgenommen, keine Badehose mehr anzuziehen, keine Latschen mehr anzuziehen und zum Friseur zu gehen“, verriet der Wahl-Münchner.