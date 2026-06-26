Stars Wegen Streit: Anna-Maria Ferchichi und Bushido brechen Podcast ab

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 14:00 Uhr

Das Promi-Paar war nicht gut aufeinander zu sprechen und nahm deshalb keine neue Podcast-Folge auf.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido lagen sich kürzlich heftig in den Haaren.

Normalerweise gibt es auf RTL+ jeden Freitag eine neue Folge von ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast‘. Letzte Woche entfiel die Veröffentlichung jedoch. Nun haben die Stars enthüllt, was hinter der unerwarteten Podcast-Pause steckte. „War eine sehr turbulente Woche. Wollen wir es dabei belassen?“, erklärte Bushido zunächst lachend. Seine Frau antwortete jedoch: „No, wir sind authentisch.“

Anschließend gingen sie näher auf den Streit ein. Bereits auf dem Weg zum Podcast-Studio habe schlechte Stimmung zwischen den beiden geherrscht. „Dann fangen wir hier den Podcast an und ich denke mir so: Nee, ich habe dich angeguckt und gesagt, das kann ich jetzt nicht einfach so. Wir müssen erst darüber reden“, schilderte die Influencerin. Zunächst kam es allerdings nicht zu einem klärenden Gespräch. „Wie das manchmal so bei uns ist, ein bisschen impulsiv, du springst auf, sagst, du gehst“, erzählte Anna-Maria.

Bushido wiederum erklärte: „Das hat nicht funktioniert. Wir hatten eh noch so viel zu tun, dann haben wir gesagt, ciao.“ Rückblickend sind sich beide einig, dass es die richtige Entscheidung war, in dieser Situation keine Podcast-Aufnahme zu erzwingen: „Die Chemie muss stimmen.“ Aus diesem Grund pausierte ihr gemeinsames Projekt letzte Woche.

Üblicherweise sei schlechte Stimmung in ihrem Alltag selten. Die 44-Jährige räumte jedoch ein: „In unserem Privatleben geht es manchmal ganz schön drunter und drüber.“ Das Paar habe vor dem Konflikt intensive Wochen erlebt. „Wir mussten große Entscheidungen treffen. Das war dann ein bisschen angespannt zwischen uns“, enthüllte Anna-Maria. Die Ehe der Stars sei von Höhen und Tiefen geprägt: „Wir haben wahnsinnig gute Phasen, dann haben wir aber auch Phasen, da gehen wir uns echt auf den Sack.“