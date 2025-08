Stars Anna-Maria Zimmermann: Ist sie wieder Single?

Anna-Maria Zimmermann - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 14:00 Uhr

Anna-Maria Zimmermann (36) und Julian Benz hatten erst im Mai diesen Jahres offiziell verkündet, dass sie ein Paar sind.

Die ‚Scheiß egal‘-Prominente und der ‚König von Malle‘-Sänger scheinen aktuell jedoch wieder getrennte Wege zu gehen.

Ein Fan der Schlagersängerin erkundigte sich jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde nach dem Beziehungsstatus von Zimmermann, nachdem es im Internet seit einiger Zeit still um die beiden Stars geworden war. Anna-Maria erklärte auf die Frage ihres Followers auf ihrem Social-Media-Account: „Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in meiner schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns bleibt was Besonderes.“ Zimmermann scheint mit diesen kryptischen Worten angedeutet zu haben, dass es bei ihr in Sachen Liebe Veränderungen gegeben haben könnte. Weitere Details zu dem möglichen Liebes-Aus wolle die Musikerin aber nicht preisgeben. Die Künstlerin deutete an, dass sie es bereue, die Romanze mit ihrem Ballermann-Kollegen zuvor öffentlich gemacht zu haben. Der Star sagte: „Ihr habt mich das schon so oft gefragt, das war der Grund, warum ich sowas einfach nicht öffentlich machen wollte.“