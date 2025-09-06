Stars Anna und Gerald Heiser: So geht es dem ‚Bauer sucht Frau‘-Paar nach dem Umzug

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Die TV-Stars haben ihre Farm in Namibia hinter sich gelassen, um nach Polen zu ziehen.

Anna Heiser hat sich erstmals seit ihrem Umzug zu Wort gemeldet.

Die Influencerin und ihr Mann Gerald Heiser begaben sich am Montag (1. September) auf eine äußerst emotionale Reise: Die ‚Bauer sucht Frau‘-Stars verließen ihre bisherige Heimat Namibia, um mit ihren beiden Kindern nach Polen zu ziehen. In den letzten Tagen war es ruhig um die TV-Bekanntheit – nun hat Anna ein neues Update geteilt.

„Die gleiche Strecke, der gleiche Flug, doch diese Reise hat uns viel mehr Kraft gekostet, als alle anderen zuvor“, räumte sie in einem emotionalen Instagram-Post ein. „Es war ein eigenartiges Gefühl, Namibia zu verlassen und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub.“ Die Heisers seien gut in Polen angekommen. Allerdings hat der schwere Abschied seine Spuren hinterlassen. Anna erzählte weiter: „Der erste Tag war wahnsinnig emotional – die Müdigkeit nach einer 24h-Reise hat zwar sicherlich dabei eine Rolle gespielt, aber wir wurden von der Trauer um unser Farmleben eiskalt erwischt.“

Die 35-Jährige offenbarte: „Denn uns wurde bewusst, dass all das, was in den letzten Monaten passiert ist, zu unserer neuen Realität gehört. Wir haben uns nicht gegen diese überwältigenden Gefühle gewehrt, sondern diese zugelassen, ihnen Raum gegeben.“ Das habe den TV-Stars geholfen, besser zur Ruhe zu kommen und den Fokus auf die Gegenwart und Zukunft zu lenken.

Nun konzentrieren sich die Heisers darauf, ein geeignetes Haus in Polen zu finden. „Morgen schauen wir uns zum zweiten Mal ein Haus an, diesmal in Begleitung eines Gutachters, und wer weiß, vielleicht wird dies unser neues Zuhause“, teilte Anna ihren Followern mit.