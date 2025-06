Stars Anna und Gerald Heiser: Umzugspläne erneut durchkreuzt

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 14:00 Uhr

Der Umzug der 'Bauer sucht Frau'-Stars nach Polen läuft deutlich holpriger als geplant.

Anna und Gerald Heiser müssen inmitten ihrer Umzugsvorbereitungen einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Das ‚Bauer sucht Frau‘-Paar gab im Februar bekannt, dass es seine Farm in Namibia verkaufen wird. Stattdessen wollen die TV-Stars mit ihren zwei gemeinsamen Kindern in Annas Heimat Polen ziehen. Allerdings erwies sich der geplante Verkauf schwieriger als gedacht. Nun haben die Heisers erneut schlechte Nachrichten erhalten: Ihr Wunschhaus in Polen ist plötzlich nicht mehr verfügbar.

„Wir haben heute Morgen erfahren, dass das Haus, das wir in Danzig kaufen wollten, aus persönlichen Gründen der Verkäufer nicht mehr zum Verkauf steht“, enthüllte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Sichtlich niedergeschlagen gestand Anna: „Es ist natürlich bisschen blöd, weil wir alles so geplant haben, dass wir da einziehen. Aber man kann das jetzt leider nicht ändern und wir suchen jetzt weiter.“ Die Influencerin habe wenig Hoffnung, schnell etwas Passendes für ihre Familie zu finden. „Es wird sicherlich schwierig, von hier aus etwas zu kaufen“, räumte sie ein.

Trotzdem wollen die ‚Bauer sucht Frau‘-Stars die Hoffnung nicht aufgeben. Die TV-Bekanntheit hat bereits einige Ideen, wie sie trotzdem nach Polen ziehen können. „Vielleicht machen wir es auch erstmal so, dass wir ein Haus mieten und dann später eins kaufen. Wir haben schon so viel durchgemacht, da werden wir auch das schaffen“, erklärte sie kämpferisch.

Damit bezog sich Anna unter anderem auf ihre öffentliche Beziehungskrise. Eine Paartherapie half den Heisers dabei, ihre Eheprobleme zu überwinden. In Polen wollen die TV-Stars nun einen Neuanfang wagen.