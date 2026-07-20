Film Anne Hathaway macht Hoffnung auf ‚Plötzlich Prinzessin 3‘

Anne Hathaway at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 14:00 Uhr

Anne Hathaway macht Hoffnung auf 'Plötzlich Prinzessin 3'.

Anne Hathaway hat verraten, dass es bei ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ einen entscheidenden Fortschritt in der Geschichte gegeben hat.

Die 43-jährige Schauspielerin, die in den ersten beiden Filmen Mia Thermopolis spielte, gab ein positives Update zur lange erwarteten Fortsetzung. Ein früheres Drehbuch war zuvor verworfen worden. Hathaway, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman ihr drittes Kind erwartet, sagte in SiriusXMs ‚Radio Andy‘: „Ich bin gerade mit Baby Nummer drei beschäftigt, deshalb kann ich noch nicht genau sagen, wann wir ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ drehen können. Aber ich kann sagen, dass wir einen wichtigen Durchbruch bei der Geschichte erzielt haben. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt in die richtige Richtung.“

Der dritte Film soll die Geschichte der Reihe fortsetzen, die auf den gleichnamigen Romanen von Meg Cabot basiert. Im Mittelpunkt steht erneut Mia Thermopolis, die erfährt, dass sie die Thronfolgerin des Königreichs Genovien ist. Am Ende des zweiten Films aus dem Jahr 2004 wird Mia zur Königin gekrönt, nachdem das Parlament das Gesetz abgeschafft hat, wonach eine Königin vor ihrer Krönung verheiratet sein muss. Statt Andrew Jacoby entscheidet sie sich schließlich für Nicholas Devereaux, gespielt von Chris Pine. Autorin Meg Cabot hatte kürzlich erklärt, sie freue sich sehr darüber, dass ein dritter Film entsteht. Dem ‚Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Ich freue mich riesig, dass es einen dritten Film geben wird. Ich habe ein Drehbuch gelesen und fand es großartig. Danach habe ich gesagt, sie sollen mir lieber nichts mehr schicken, weil es mir so gut gefällt. Ich kann Geheimnisse nämlich nur schwer für mich behalten. Mit dem, was ich bisher gelesen habe, bin ich sehr glücklich. Außerdem fließen einige Elemente aus den Büchern in die aktuelle Fassung ein.“

Produzentin Debra Martin Chase machte im vergangenen Monat ebenfalls Hoffnung auf eine Fortsetzung. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte sie: „Wir sind mehr als zuversichtlich. Wir arbeiten intensiv darauf hin und haben bereits viel Vorarbeit geleistet. Eigentlich hatten wir gehofft, noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen zu können. Der Film kommt – wir setzen alles daran, ihn Wirklichkeit werden zu lassen.“