Film Seth Rogen behauptet, Hollywood-Star habe ‚Beim ersten Mal‘ wegen Geburtsszene verlassen

Seth Rogen Critics Choice Awards January 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 19:00 Uhr

Seth Rogen, einer der Stars der Komödie 'Beim ersten Mal', hat behauptet, dass Anne Hathaway den Film aus dem Jahr 2007 wegen einer Geburtsszene verlassen habe. Rückblickend ist er jedoch der Meinung, dass sie mit ihrer Entscheidung 'wahrscheinlich recht hatte'.

Seth Rogen hat behauptet, dass Anne Hathaway ‚Beim ersten Mal‘ wegen einer Geburtsszene verlassen habe.

Der 44-jährige Schauspieler erinnerte sich daran, dass der heute 43-jährige Star aus ‚The Odyssey‘ aus der Komödie von 2007 ausstieg, weil sie keine Szene drehen wollte, in der das sogenannte „Crowning“ – die letzte Phase einer Geburt, in der der Kopf des Babys sichtbar wird – gezeigt wird. Anschließend übernahm Katherine Heigl die Rolle der Allison Scott in dem Film, in dem Rogen und Heigl ein ungleiches Paar spielen, das gemeinsam ein Kind erwartet.

Im The A24 Podcast, in dem er gemeinsam mit Olivia Wilde zu Gast war, sagte Rogen: „Es war Anne Hathaway, die den Film verlassen hat.“ Wilde, die ebenfalls für die Rolle der Allison Scott vorgesprochen hatte, fragte daraufhin: „Wegen der Crowning-Szene, oder? Stimmt das wirklich?“ Rogen antwortete: „Ja, also … es hätte auch hundert Millionen andere Gründe geben können. Aber das ist das, woran ich mich erinnere und was man mir damals gesagt hat. Diese Crowning-Szene ist schon heftig. Sie wollte nicht, dass dieser Moment der Geburt bildlich dargestellt wird.“ Hathaway habe das Gefühl gehabt, dass eine solche Szene nicht zu ihrem Image passe. Rogen fügte hinzu: „Wir hatten gerade erst angefangen, für den Film zu proben … vielleicht hat sie einfach gedacht: ‚Ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige für mich ist.‘ Ich weiß es nicht. Ich nehme ihre Begründung einfach so hin, wie sie sie genannt hat.“

Heute räumt Rogen ein, dass Hathaway mit ihrem Ausstieg „wahrscheinlich recht hatte“. Er erklärte: „Sie hatte ein Gespür dafür und wusste, dass der Film nichts für sie war. Und wenn man sich die Geschichte anschaut … dann hatte sie im Laufe der Jahre bei sehr viel mehr Dingen recht als ich. Deshalb denke ich, dass sie wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen hat.“ Und Katherine Heigl habe ebenfalls, was für sie richtig war, findet Rogen: „Sie war großartig. Katie Heigl war wirklich großartig.“

Allerdings kritisierte Heigl den Film bereits 2008 als „ein bisschen sexistisch“ und gab zu, dass es ihr schwerfiel, ihn wirklich zu mögen. Im Gespräch mit ‚Vanity Fair‘ sagte sie: „Der Film stellt die Frauen als zickig, humorlos und verkrampft dar, während die Männer als liebenswerte, alberne und lebensfrohe Typen gezeigt werden. Die Figuren wurden stark überzeichnet, und damit hatte ich an manchen Tagen Schwierigkeiten.“