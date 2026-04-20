Stars Anne Hathaway von ‚People‘ zur Schönsten der Welt ernannt

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 18:30 Uhr

Anne Hathaway wurde vom ‚People Magazine‘ zur „schönsten Frau der Welt“ ernannt.

Die ‚The Devil Wears Prada 2‘-Schauspielerin erhielt jetzt die jährliche Auszeichnung der Publikation, die sie selbst wahrscheinlich am meisten überraschte. Sie gab nämlich in einem begleitenden Interview zu, dass sie sich jahrzehntelang „unbeholfen“ gefühlt habe.

Auf die Frage, ob sie eine unbeholfene Phase gehabt habe, sagte sie: „Jahrzehntelang – jahrzehntelang. Ich glaube, ich hatte die längste ununterbrochene unbeholfene Phase in Hollywood. Tatsächlich denke ich, dass sie bis in meine späten 30er ging.“ Sie sei sich dabei ziemlich sicher, wenn schließlich sei sie selbst mittendrin gewesen. Und ihre Situation sei weit über eine normale unbeholfene Phase, wie man sie als Teenager hat, hinausgegangen. Sie fügte hinzu: „Ich hatte einfach nie das Gefühl, irgendwo richtig anzukommen. Ich konnte meinen Platz nicht finden. Als Kind fiel mir das Sprechen sehr schwer. Ich hatte also ein bisschen Stress und Angst, was Kommunikation angeht.“

Anne gab außerdem zu, im Laufe der Jahre „mehrere“ Schönheits-Fails erlebt zu haben, vor allem, weil sie die „Sprache“ dahinter nicht verstand. Auf die Frage nach diesen Momenten sagte sie: „Ich habe nicht verstanden, dass es eine ganze Sprache rund um Schönheit gibt. Etwa zehn Jahre lang habe ich darum gebeten, dass meine Haare auf eine bestimmte Weise gestylt werden, und es ist nie so geworden, wie ich wollte. Und dann habe ich schließlich jemandem ein Bild gezeigt.“ Sie habe zum Beispiel nach Struktur gefragt, meinte aber eigentlich, dass sie lockere, weiche Wellen wollte – und es habe sehr lange gedauert, bis sie die Tricks verstanden habe: „Jetzt bringe ich immer Referenzbilder mit.“

Anne ist in diesem Jahr in fünf Filmen zu sehen, die veröffentlicht werden: ‚Mother Mary‘, ‚Der Teufel trägt Prada 2‘, ‚The Odyssey‘, ‚The End of Oak Street‘ und ‚Verity‘. Das bedeutet für sie eine Menge an Werbe-Arbeit und sie lobte ihren Ehemann Adam Shulman für seine Unterstützung. Sie sagte: „Er unterstützt mich vollkommen. Dieses Jahr war besonders ungewöhnlich. Er und ich wissen beide, dass es wahrscheinlich nie wieder so sein wird. Und wie er sich eingebracht hat – in jeder möglichen Hinsicht – er ist der außergewöhnlichste Mensch, den ich je getroffen habe.“

Sie schwärmt weiter, dass sie „so viel Glück“ habe, dass er ihr Partner sei, mit dem sie ihr Leben verbringe: „Wenn ich das vorher nicht wusste, dann weiß ich es jetzt, denn bei absolut allem ist er einfach da. Er hält alles zusammen.“ Die ‚Plötzlich Prinzessin‘-Darstellerin ist dankbar, dass sie und Adam – Eltern der Söhne Jonathan (10) und Jack (6) – „gut zusammenarbeiten“. Sie fügte hinzu: „Es ist eine Sache, Träume zu haben. Es ist eine andere, jemanden zu haben, der dir hilft, sie zu verwirklichen. Ich hätte absolut nicht das erreichen können, was ich erreicht habe, ohne meinen Mann.“