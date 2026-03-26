Stars Anne Hathaway: Schluss mit Stress

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 09:00 Uhr

Anne Hathaway hat eine „bewusste Veränderung“ vorgenommen, um ihr Leben nicht mehr als „gestresste Person“ zu führen.

Die ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Darstellerin – die mit ihrem Ehemann Adam Schulman die Söhne Jonathan (10) und Jack (6) hat – hielt es nicht für fair, dass die Menschen in ihrem Umfeld damit zurechtkommen mussten, dass sie sich in verschiedenen Bereichen ihres Lebens unter Druck und überfordert fühlte.

In der neuen Ausgabe des Magazins ‚Harper’s Bazaar‘ sagte sie: „Man kann sich auf einer Party nicht amüsieren, wenn die Gastgeberin gestresst ist oder ihren Stress zeigt. Ich habe einfach beschlossen, dass es nicht fair ist, mein Leben als gestresste Person zu führen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder das miterleben, ich möchte nicht, dass meine Freunde das miterleben, ich möchte nicht, dass Fremde das miterleben, ich möchte nicht, dass meine Arbeitskollegen das miterleben.“ Sie fügte hinzu: „Also habe ich viel daran gearbeitet, herauszufinden, wie ich Dinge anders verarbeiten kann, damit ich mich nicht von all dem, was auf mich zukommt und woran ich teilhabe, überfordert fühle, sondern mich tatsächlich richtig darauf freue.“

Die 43-jährige Schauspielerin hat aufgehört, nach „Balance“ in ihrem Leben zu suchen, und glaubt, dass es viel realistischer ist, nach Harmonie zu streben.