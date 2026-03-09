Stars Anne Menden spricht offene Worte zum Frauentag

Anne Menden at German Sustainability Awards Duesseldorf Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 14:30 Uhr

Anne Menden spricht offene Worte zum Frauentag.

Anne Menden nutzte den 8. März, um sich mit sehr persönlichen Gedanken an ihre Community zu wenden.

Der Internationale Frauentag ist für viele ein Anlass, um auf Gleichberechtigung und Solidarität aufmerksam zu machen. In einem emotionalen Beitrag sprach der TV-Star offen über Selbstfürsorge, Körperbilder und den Umgang von Frauen miteinander. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren durch ihre Rolle in der RTL-Serie ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ bekannt ist, ist erst vor kurzem Mutter geworden. Auf Instagram teilte sie ein ehrliches Foto ihres Bauches nach der Geburt und reflektierte darüber, wie kritisch Frauen – besonders Mütter – häufig beurteilt werden. Auslöser für ihre Gedanken war eine Reaktion auf eine Instagram-Story von ihr. Darin hatte sie erzählt, dass ihr Partner mit dem gemeinsamen Sohn spazieren gegangen sei, damit sie duschen und Rückbildungstraining machen könne. Eine Nutzerin kommentierte daraufhin kritisch: „Du nimmst dir aber ganz schön viel Me-Time.“

Die Kritik brachte Menden zum Nachdenken. In ihrem Beitrag stellte sie die Frage, warum etwas so Alltägliches wie ein wenig Zeit für sich selbst überhaupt Diskussionen auslöst. Gleichzeitig sprach sie offen über ihren Körper nach der Schwangerschaft. „Dieser Bauch hier ist nicht perfekt. Er ist weich, faltig, hängt im Vierfüßlerstand nach unten“, schrieb sie ehrlich. Trotzdem sei dieser Körper etwas Besonderes, denn er habe gerade „einen Menschen wachsen lassen“.

Besonders beschäftigt die Schauspielerin, dass Kritik häufig aus den eigenen Reihen kommt. Ihrer Meinung nach seien es oft andere Frauen, die am lautesten urteilen – etwa über das Aussehen, das Alter oder persönliche Lebensentscheidungen. Dabei wisse niemand, welche Herausforderungen oder Sorgen andere Menschen tatsächlich durchmachen. „Was ist eigentlich aus ‚Girls support girls‘ geworden?“, fragt sie enttäuscht. Zum Weltfrauentag wünsche sich Anne weniger Perfektionsdruck und stattdessen mehr Respekt und Unterstützung unter Frauen. Ihr Fazit formulierte sie ermutigend: Wenn man ehrlich sei, stecke in jeder Frau ein bisschen mehr „Rockstar“, als sie sich selbst manchmal zutraue.