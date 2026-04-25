Stars Lisa Kudrow lobt ‚genialen‘ Matthew Perry

Lisa Kudrow - AVALON - London - March - 2026 - HBO Max UK and Ireland Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:48 Uhr

Lisa Kudrow lobt den 'genialen' Matthew Perry nach erneutem Ansehen von 'Friends' – fast drei Jahre nach seinem Tod.

Lisa Kudrow sagt, dass das erneute Anschauen von ‚Friends‘ nach dem Tod von Matthew Perry dazu geführt habe, dass sie die Serie und ihren verstorbenen Co-Star neu zu schätzen gelernt habe.

Die 62-jährige Schauspielerin, die in der langjährigen Sitcom Phoebe Buffay spielte, blickte in einem Interview mit ‚The Times‘ auf diese Erfahrung zurück, fast drei Jahre nach dem Tod ihres ehemaligen Co-Stars Matthew im Alter von 54 Jahren, der an den akuten Auswirkungen von Ketamin starb. Über das Wiedersehen mit der Serie nach seinem Tod sagte Lisa: „Früher habe ich nur gesehen, was ich falsch gemacht habe oder hätte besser machen können. Aber zum ersten Mal habe ich wirklich geschätzt, wie großartig es war.“ Sie fügte hinzu: „Ich finde, ich war okay, aber Jennifer und Courteney? Unglaublich. David und Matt? Sie haben mich so zum Lachen gebracht. Und dann Matthew – er war uns allen einfach überlegen.“

Lisa, die das Vorwort zu Matthews Memoiren ‚Friends, Lovers and the Terrible Big Thing‘ schrieb, sagte, sie habe damals nicht vollständig verstanden, wie groß seine Probleme waren. Matthew hatte öffentlich über seine Sucht gesprochen, unter anderem in einem Interview mit ‚People‘ im Jahr 2022, in dem er sagte, dass er während des Höhepunkts des Erfolgs der Serie große Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente genommen habe. Auf Matthews Gemütszustand angesprochen, sagte Lisa: „Oh, das war etwas ganz Besonderes“, und beschrieb ihn als „ein Genie bei der Arbeit“. Sie ergänzte: „Und egal, was wir in Zukunft tun, wir werden so etwas nie wieder erleben.“

Matthew hatte zuvor über die Unterstützung gesprochen, die er von seinen Co-Stars in schwierigen Zeiten erhielt. Er sagte: „Sie waren verständnisvoll und geduldig. Es ist wie bei Pinguinen. Wenn einer krank ist oder schwer verletzt, stellen sich die anderen um ihn herum und stützen ihn. Sie laufen mit ihm, bis er wieder selbst gehen kann. So war das bei der Besetzung für mich.“ Die Serie zieht weiterhin Zuschauer an, und die Würdigungen für Matthew halten in sozialen Medien an, wo Fans weiterhin Nachrichten über seine Arbeit und sein Vermächtnis teilen. ‚Friends‘, das vor mehr als zwei Jahrzehnten endete, handelt von einer Gruppe von Freunden in New York, die sich mit Karriere und Beziehungen auseinandersetzen. Neben Lisa und Matthew gehörten auch Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer und Matt LeBlanc zur Besetzung.