Stars Anne Menden und Gustav Masurek: Babyglück und Adoptionspläne

Anne Menden at German Sustainability Awards Duesseldorf Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 14:00 Uhr

Anne Menden könnte sich vorstellen in der Zukunft ein Kind zu adoptieren.

Die 40-jährige Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) fiebern derzeit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Doch obwohl das Babyglück noch bevorsteht, denkt das Paar schon über eine mögliche Erweiterung der Familie nach – durch Adoption.

In einem Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung sprach Masurek offen über diesen Wunsch: „Warum nicht? Es gibt so viele Kinder, die alleine sind.“ Auch Menden steht dem Gedanken positiv gegenüber. Sie könne sich gut vorstellen, einem bereits älteren Kind ein Zuhause zu schenken: „Einem Kind eine Perspektive zu geben – warum nicht?“

Die werdenden Eltern genießen die ruhigen Wochen vor der Geburt und haben ihren Alltag auf das neue Familienmitglied abgestimmt. Für Anne bedeutet das auch: eine Pause von den Dreharbeiten bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Im Herbst will sie sich vollständig auf die Mutterschaft konzentrieren.

Das Paar, das sich 2023 in Paris verlobte, kann die Geburt seines Kindes kaum erwarten. Die Hochzeit steht deshalb gerade nicht an erster Stelle. Und noch etwas haben die beiden verraten – ihr Kind soll in einem behüteten Umfeld aufwachsen, fernab des öffentlichen Interesses.