Stars Anne Wünsche rechtfertigt sich für Luxus-Leben

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin reagiert auf Neider, die ihr vorwerfen, mit ihrem Lebensstil anzugeben.

Anne Wünsche wehrt sich gegen den Vorwurf, mit ihrem Luxus-Lifestyle zu prahlen.

Die Influencerin ist finanziell gut aufgestellt – und macht kein Geheimnis daraus, sich tolle Urlaube leisten zu können. Aktuell lässt sie es sich in einem teuren Hotel in Dubai gut gehen. Auf Instagram zeigte die frühere ‚Berlin – Tag Nacht‘-Darstellerin ihren Followern stolz, dass sie in der Business-Class in das Emirat reiste. Dafür musste sie heftige Kritik einstecken. In den Kommentaren hieß es unter anderem: „Peinlich, wenn man so angeben muss.“

Das wollte Anne nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Story verteidigte sie ihren luxuriösen Lebensstil. „Ich finde es ein bisschen schade, dass immer, wenn man anfängt, so ein bisschen etwas zu zeigen, dann heißt es direkt, dass man angibt. Ich habe nichts hiervon im Lotto gewonnen“, betonte sie.

Die 33-Jährige habe hart für ihr Vermögen gearbeitet und auch schwierige Zeiten erlebt. Unter anderem habe sie Morddrohungen erhalten. „Ich will nicht angeben, ich will mein Leben einfach nur genießen. Ich möchte euch motivieren, dass man im Leben alles erreichen kann, was man möchte, wenn man dranbleibt“, stellte sie klar.

Die Dreifach-Mama frage sich, wieso ihr Content manche Menschen „so krass triggert“. Sie habe keine Lust darauf, ihren Lebensstil wegen den Neidern vor der Öffentlichkeit zu verbergen. „Wieso muss ich es verstecken? […] Weil du dich unwohl damit fühlst?“, wetterte sie.