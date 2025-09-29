Stars Anne Wünsche sorgt mit neuer Geschäftsidee für Aufsehen

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 14:00 Uhr

Die 34-Jährige hat mit ihrem jüngsten Projekt für Gesprächsstoff gesorgt – sie bringt eine Sexpuppe auf den Markt, die ihrem eigenen Körper detailgetreu nachempfunden ist.

Wie sie im Interview mit Promiflash verrät, sei ihr die Entscheidung allerdings nicht leichtgefallen – vor allem, weil sie Mutter von drei Kindern ist. „Wie sollen denn die anderen darüber denken, wenn das dann rauskommt? Es wird einen riesigen Shitstorm geben. Eine Mutter macht sowas? Es ist ja sowieso schon ein No-Go, was ich mache“, erklärt das OnlyFans-Model.

Umso überraschter war Wünsche, dass die ersten Reaktionen in den sozialen Medien überwiegend positiv ausfielen. „Später habe ich nicht mehr reingeguckt, weil ich eigentlich einen extremen Shitstorm erwarte. Also, wenn darüber kein Shitstorm kommt, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht“, sagt sie lachend. Trotzdem macht die Influencerin deutlich, dass ihr die öffentliche Meinung grundsätzlich wenig bedeutet. Schließlich würden die Leute sie nicht kennen. Einzig auf die Einschätzung ihre Bruder legt Wünsche Wert. „Seine Meinung hat für mich Gewicht.“

Anne Wünsche hat bereits in der Vergangenheit immer wieder Tabus gebrochen und damit für Aufmerksamkeit gesorgt – ihre neueste Idee knüpft nahtlos daran an.