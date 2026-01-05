Stars Anne Wünsche trennt sich von Hundewelpen Bluey

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 14:00 Uhr

Anne Wünsche hat für das neue Jahr einen klaren Schnitt angekündigt.

Die Influencerin (34) teilte ihren Followern auf Instagram mit, dass sie sich von ihrem Hundewelpen Bluey trennen wird. Der junge Rüde, erst wenige Monate alt, soll bald bei einer guten Freundin ein neues Zuhause finden. Auch wenn der Abschied ihr nicht leichtfällt, sieht Wünsche darin die vernünftigste Lösung.

Der Grund für ihre Entscheidung liegt in der Größe ihres tierischen Haushalts: Mit Bluey hätte sie insgesamt vier Hunde – eine Verantwortung, die sie langfristig nicht stemmen möchte. Gleichzeitig stellte Wünsche klar, dass der Welpe nicht geplant gewesen sei. Als sie seine Mutter bei sich aufnahm, habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass diese trächtig war.

Um möglichen Vorwürfen zuvorzukommen, erklärte sie offen, warum sie diesen Schritt geht und betonte, dass sie bewusst darauf verzichtet habe, Bluey in der Weihnachtszeit weiterzugeben. Ihr sei wichtig gewesen, dass der Hund nicht unüberlegt als Geschenk endet, sondern in ein Umfeld kommt, das ihm dauerhaft gerecht werden kann.