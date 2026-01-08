Stars Anne Wünsche wagt Neuanfang in Zürich

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 14:00 Uhr

Anne Wünsche zieht 2026 mit ihren drei Kindern in die Schweiz.

Für die 34-Jährige markiert der Schritt einen klar geplanten Neustart: Nach dem Schulhalbjahr soll der Umzug erfolgen, damit sich die Familie gut einleben kann.

Wünsche zeigt sich dabei gelassen, obwohl Zürich für seine hohen Lebenshaltungskosten bekannt ist. Die Entscheidung sei Teil eines sorgfältig überlegten Plans, erklärt die Social-Media-Persönlichkeit. Dank ihrer erfolgreichen Selbstständigkeit fühle sie sich finanziell abgesichert und könne so unabhängig neue Wege gehen.

Zürich überzeugte Wünsche nicht nur durch seine Lebensqualität und sichere Strukturen, sondern auch durch seine internationale Ausrichtung. Die zentrale Lage zwischen Berlin und Mallorca erleichtert zudem die Organisation ihres beruflichen und privaten Lebens. Der Aufenthalt ist zunächst auf eine Testphase angelegt, um sich mit Schule, Alltag und Umgebung vertraut zu machen.

Privat hat die dreifache Mutter schon viele Herausforderungen gemeistert, während sie als alleinerziehende Frau und Influencerin ihren Alltag organisiert hat. Auf Social Media lässt die Berlinerin ihre Follower seit Jahren an ihrem Familienleben teilhaben – von Erschöpfungsmomenten bis hin zu den schönen Augenblicken mit ihren Kindern.