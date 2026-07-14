Stars Anne Wünsche weiß nicht, was sie in Bezug auf ihr neues Familienmitglied machen soll

Anne Wuensche Photoshop-Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 14:00 Uhr

Anne Wünsche weiß nicht, was sie in Bezug auf ihr neues Familienmitglied machen soll.

Anne Wünsche hat ihrer Tochter Miley einen lang gehegten Wunsch erfüllt und sorgt damit gleichzeitig für Diskussionen im Netz.

Zum Geburtstag des Mädchens zog die Babykatze Hazel in das Zuhause der Familie auf Mallorca ein. Während viele Fans das Geschenk feierten, meldeten sich auch zahlreiche Kritiker zu Wort. Ihr Vorwurf: Wohnungskatzen sollten nicht allein gehalten werden. Die Influencerin zeigte sich von den unterschiedlichen Reaktionen sichtlich verunsichert. In einer Instagram-Story erklärte sie offen: „Jetzt überlege ich wegen der Kommentare, ob ich vielleicht noch eine von den Geschwistern mit dazuhole.“ Doch kaum hatte sie diesen Gedanken ausgesprochen, erhielt sie auch gegenteilige Ratschläge. „Plötzlich schreiben ganz, ganz viele: ‚Nein, brauchst du nicht. Hör nicht auf die.‘ Ich weiß überhaupt nicht, was richtig und was falsch ist“, gestand die 34-Jährige.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Nach eigener Recherche kommt Freigang für Hazel offenbar nicht infrage. Rund um ihr Haus auf Mallorca leben zahlreiche Straßenkatzen, wodurch laut Wünsche ein erhöhtes Risiko für Krankheiten und Ansteckungen bestehe. Deshalb müsse die kleine Katze als reine Wohnungskatze gehalten werden: ein Umstand, der sie erneut über eine zweite Samtpfote nachdenken ließ.

Nach einigem Abwägen traf die frühere ‚Berlin – Tag Nacht‘-Darstellerin schließlich eine Entscheidung. „Machen wir es kurz: Ich hole eine zweite“, verkündete sie ihren Followern. Über ihre eigene Kehrtwende musste sie dabei selbst schmunzeln. „Die, die nie eine Katze wollte, hat jetzt bald zwei“, sagte sie und erinnerte sich an frühere Aussagen aus ihrem Umfeld: „Ich kann mich noch an die Sprüche erinnern: ‚Anne, sobald du auf Mallorca lebst, das wird nicht lange dauern. Du hast Katzen.‘ Und ich dachte: ‚Nee, nee.'“

Abseits der Katzen-Debatte sorgte Mileys Geburtstag noch aus einem anderen Grund für Aufmerksamkeit. Ex-Partner Henning Merten veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein älteres Foto mit Miley und richtete emotionale Worte an sie. „Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Auch wenn wir uns heute nicht sehen und das Leben manchmal seine eigenen Wege geht, sollst du wissen: Ich denke an dich. Sehr sogar. Ich vermisse dich und unsere gemeinsame Zeit mehr, als Worte manchmal sagen können“, schrieb er.