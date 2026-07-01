Stars Anne Wünsche ist sauer auf ihren Ex

Anne Wuensche Photoshop-Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 14:00 Uhr

Anne Wünsche ist sauer auf ihren Ex.

Seit ihrem Umzug nach Mallorca lebt Anne Wünsches Tochter Juna bei ihrem Vater Henning Merten.

Nach außen wirkte diese Regelung zunächst einvernehmlich, doch nach Angaben der 34-jährigen Influencerin steckt dahinter ein langwieriger und belastender Konflikt. In einem aktuellen Statement, das unter anderem ‚Promiflash‘ vorliegt, erhebt Wünsche nun schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner und spricht über den Sorgerechtsstreit, Gerichtsverfahren und den Umgang mit ihrer gemeinsamen Tochter.

Besonders beschäftigt Anne Wünsche nach eigenen Worten, dass Juna regelmäßig in Beiträgen und Videos von Henning Merten und dessen Ehefrau Denise zu sehen sei. Gerade das empfinde sie als widersprüchlich. Denn im Rahmen des Rechtsstreits habe Henning laut ihrer Darstellung erklärt, er sei im Gegensatz zu ihr kein Influencer und deshalb das geeignetere Elternteil. „Unter anderem sagte er vor der Anwältin, dass er ja kein Influencer sei – anders als ich – und Juna es deshalb bei ihm besser hätte. Allein diese Aussage war ein harter Schlag, weil er selbst seit Jahren seinen Alltag auf Social Media teilt und auf Influencer-Events präsent ist“, erklärt Wünsche.

Nach eigener Aussage versuchte sie daraufhin, zumindest zu verhindern, dass ihre Tochter für Inhalte in sozialen Netzwerken genutzt werde. Doch ihre Bemühungen seien erfolglos geblieben. „Ihm scheint es jedoch sehr wichtig zu sein, die Rolle des tollen Vaters und angeblichen Nicht-Influencers nach außen zu inszenieren“, kritisiert sie. Letztlich habe sie den Widerstand aufgegeben, weil der Konflikt sie zunehmend erschöpft habe. „Ich hatte einfach keine Kraft mehr für diesen Kampf, bei dem es letztlich nur um Macht ging. Also habe ich nachgegeben“, schildert die Influencerin.

Neben der emotionalen Belastung spricht Wünsche auch von einem schwierigen juristischen Verlauf. Sie betont, sie habe immer wieder versucht, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen und den Streit möglichst friedlich beizulegen. „Ich war die Einzige, die immer wieder auf ihn zugegangen ist, um die Situation ohne Gericht zu klären oder den Prozess zumindest zu beschleunigen. Er hingegen tauchte mit einer riesigen Mappe voller Vorwürfe auf, die er genüsslich auspacken wollte“, behauptet sie. Von Henning Merten gibt es bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen seiner Ex-Partnerin. Damit bleibt offen, wie er die geschilderten Ereignisse bewertet. Sicher ist jedoch: Der Streit zwischen den ehemaligen Partnern scheint auch nach dem Umzug von Anne Wünsche nach Mallorca noch längst nicht beendet zu sein.