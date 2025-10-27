Stars Anthony Hopkins hat sich mit der Entfremdung von seiner Tochter abgefunden

27.10.2025

Anthony Hopkins hat sich mit der Entfremdung von seiner Tochter abgefunden.

Anthony Hopkins will wegen seiner entfremdeten Tochter kein „Blut verschwenden“.

Der ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Star hat keine Beziehung zu seiner einzigen Tochter Abigail, die aus seiner ersten Ehe mit Petronella Barker stammt. Nachdem Abigail eine Einladung seiner Frau Stella, den Kontakt wiederaufzunehmen, ignoriert hatte, hat sich der 87-jährige Schauspieler damit abgefunden, dass das Verhältnis nicht mehr zu reparieren ist. Er sagte der ‚New York Times‘: „Meine Frau Stella hat [Abigail] eine Einladung geschickt, uns zu besuchen. Keine Antwort, kein Wort. Also denke ich mir: Okay, gut. Ich wünsche ihr alles Gute, aber ich werde deswegen kein Blut verschwenden. Wenn du dein Leben damit vergeuden willst, nachtragend zu sein – bitte, nur zu.“

Anthony, der sich 1972 von Petronella trennte, als Abigail noch ein kleines Kind war, ist überzeugt, dass er „getan hat, was [er] konnte“, um die Situation zu klären, und will die Sache nun endgültig hinter sich lassen. Er fügte hinzu: „Das Leben ist schmerzhaft. Manchmal verletzt man Menschen, manchmal wird man selbst verletzt. Aber man kann nicht so leben. Man muss sagen: ‚Komm drüber hinweg.‘ Und wenn du es nicht kannst: gut, dann viel Glück. Ich urteile nicht. Aber ich habe getan, was ich konnte. Das war’s. Mehr will ich dazu nicht sagen.“

Der oscarprämierte Schauspieler wird nächsten Monat seine Memoiren ‚We Did OK, Kid‘ veröffentlichen und ihm ist es egal, ob Abigail das Buch liest oder nicht. Auf die Frage, ob er hoffe, dass seine Tochter seine Autobiografie liest, antwortete er: „Ich werde das nicht beantworten. Nein. Es ist mir egal.“ Bereits 2006 hatte Abigail erklärt, sie wäre „möglicherweise“ zu einer Versöhnung mit ihrem berühmten Vater bereit, mit dem sie damals seit fünf Jahren keinen Kontakt hatte. Sie sagte ‚The Telegraph‘: „Ich liebe meinen Vater. Er war sehr unterstützend. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Aber ich habe durch meine Musik eine gewisse Unabhängigkeit gefunden. Ich brauche diese Zeit für mich, um aus seinem Schatten herauszutreten.“