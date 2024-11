Gegenbewegung zu "Quiet Luxury" „Anti Quiet Luxury“: Dieser Modetrend erfordert Mut

Anne Hathaway bei der Fashion Show von Valentino im mutigen Leo-Luxus-Look. (the/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 17:31 Uhr

Im Herbst 2024 bringt der Trend "Anti Quiet Luxury" mit auffälligen Designs und luxuriösen Statement-Stücken frischen Wind in die Mode. Besonders ein Print feiert dabei ein Comeback und ist der perfekte Blickfang für alle Mode-Mutigen.

Die erste Hälfte des Jahres 2024 war geprägt von der minimalistisch-schicken Ästhetik des "Quiet Luxury"-Trends. In der zweiten Jahreshälfte wird dieses Styling-Konzept von einer markanten Gegenbewegung auf die Probe gestellt. Das prognostiziert unter anderem der Fashion-Blog "Who What Wear" in seinem Fashion Report für Herbst 2024. Der "Anti Quiet Luxury"-Trend stellt sich bewusst gegen die Styling-Regeln seines eleganten Vorgängers. Der Gegentrend bevorzugt mutige, expressive Mode mit kräftigen Farben und starken Mustern. Und was verkörpert dieses Gefühl mehr als der klassische Leoparden-Print?

Leo ist mehr im Trend als je zuvor: Der ikonische, schon oft gefeierte und dann wieder gehasste Print gilt als Symbol für Selbstbewusstsein und Stärke. Im Herbst und Winter feiern wir das Muster als eleganten Ausdruck von Luxus und subtiler Eleganz. Designer setzen in diesem Herbst auf Leo-Muster in hochwertigen Materialien, die den Look zeitgemäß und edel erscheinen lassen.

Die Must-haves im Leoparden-Print

Zu den wichtigsten Kleidungsstücken zählen in dieser Saison Leo-Mäntel, die in jeder Herbstgarderobe ein echtes Highlight sind. Ein wärmender, gemusterter Mantel bringt Spannung in schlichte Outfits und zieht garantiert Blicke auf sich. Aber auch Röcke in Midilänge mit Leopardenmuster erfreuen sich großer Beliebtheit und lassen sich mit schlichten Pullovern und kniehohen Stiefeln vielseitig kombinieren. Neben Kleidungsstücken sind Accessoires wie Leo-Schals oder Taschen angesagt – eine perfekte Wahl für Modebewusste, die das Muster in der dezenteren Variante tragen möchten.

Stilvolle Leo-Kombis für verschiedene Anlässe

Für einen lässigen Tageslook lässt sich ein Leo-Rock gut mit einem grob gestrickten, cremefarbenen Pullover und Stiefeln kombinieren. Eine Leo-Tasche kann hingegen als Akzent zu Jeans und einer Lederjacke auftreten und verleiht dem Look einen trendigen Touch, ohne zu übertreiben.

Wer ein Statement-Outfit für den Abend sucht, kann auf ein Leo-Kleid setzen, das elegant und verführerisch zugleich wirkt. Kombiniert mit hohen Stiefeln und einem schwarzen Blazer entsteht ein Look, der auffällt und trotzdem edel ist.

Was steckt hinter dem "Anti Quiet Luxury"-Trend?

Der Modetrend "Anti Quiet Luxury" ist eine Reaktion auf den subtilen, unauffälligen "Quiet Luxury"-Trend, der in den letzten Jahren dominierte. Während "Quiet Luxury" für diskrete, minimalistische und oft logofreie Mode steht, die sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung auszeichnet, geht "Anti Quiet Luxury" in eine andere Richtung: Auffälliger, mutiger und expressiver Luxus wird hier zelebriert. Dieser Trend reflektiert die Lust auf Selbstinszenierung und sichtbare Statements, die den eigenen Modestil zum Ausdruck bringen.