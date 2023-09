Film Antoine Fuqua: Probleme beim Nachfolger-Dreh

Antoine Fuqua - July 2018 - Photoshot - Equalizer 2 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 12:00 Uhr

Antoine Fuqua hatte Schwierigkeiten mit den Dreharbeiten zu ‚The Equalizer 3‘ auf den Straßen von Neapel in Italien.

Der Regisseur tat sich wieder mit seinem regelmäßigen Kollegen Denzel Washington zusammen, um den dritten Film der Action-Reihe zu drehen. Ein Großteil davon wurde vor Ort in der italienischen Stadt gedreht, aber Fuqua hat zugegeben, dass die Dreharbeiten durch schlechtes Wetter behindert wurden, was die Probleme beim Drehen auf den echten Straßen der Stadt noch verstärkte.

Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Bei diesem Wetter auf den Straßen von Neapel zu drehen – das war eine Herausforderung. Es ist schwer, dort zu drehen … Dieser letzte Film war der schwierigste. Die Straßen von Neapel sind hart und du hast einen Typen, der wirklich barfuß in einer echten Stadt mit kaltem Wetter kriecht. Das war hart.“ Er fügte hinzu, dass er zum fünften Mal mit Washington zusammenarbeite, was ihn besonders glücklich machte: „Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt, fünfmal mit Denzel zusammenarbeiten zu dürfen. Er ist einer der größten Schauspieler unserer Zeit, deshalb fühle ich mich sehr geehrt.“

Fuqua sprach weiter über ein anderes Projekt, das er geplant habe – einen Film über den verstorbenen Popstar Michael Jackson –, aber er bestand darauf, dass die Dreharbeiten noch in weiter Ferne liegen, da aufgrund der Streiks von Autoren und Schauspielern, die Hollywood zum Stillstand gebracht haben, alles auf Eis liegt. Der Filmemacher fügte hinzu: „Ich bin wirklich aufgeregt, den Michael-Jackson-Film zu machen, aber es ist auf der ganzen Linie. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bevor ich überhaupt darauf eingehe. Also konzentriere ich mich nur darauf, wo ich gerade stehe. Es könnte mein nächstes Projekt sein, aber ich bin mir noch nicht sicher. Mit dem Streik und allem ist alles auf Eis gelegt.“