Film Margot Robbie: Sie dreht Film über Monopoly

Margot Robbie at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 16:00 Uhr

Margot Robbie produziert einen neuen ‚Monopoly‘-Film.

Die Firma LuckyChap Entertainment des ‚Barbie‘-Stars und ihre Partner Tom Ackerley und Josey McNamara werden den Live-Action-Film produzieren, die auf dem beliebten Brettspiel basieren soll. Monopolys Unterstützer Hasbro Entertainment fungieren ebenfalls als Produzenten des Lionsgate-Films, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung befindet.

Die Verantwortlichen hoffen, dass Margot und LuckyChap in der Lage sein werden, den Milliarden-Dollar-Kassenerfolg von ‚Barbie‘ mit dem ‚Monopoly‘-Film zu wiederholen, obwohl abzuwarten bleibt, wie sie eine narrative Geschichte im Zusammenhang mit dem Brettspiel bilden werden. Lionsgate-Filmchef Adam Fogelson deutete an, dass LuckyChap einen „klaren Standpunkt“ zu dem Streifen habe, nannte aber keine weiteren Details. Er sagte auf der CinemaCon: „Ich könnte mir kein besseres Produktionsteam für diese geliebte und ikonische Marke vorstellen als LuckyChap. Sie sind außergewöhnliche Produzenten, die ihre Projekte mit großem Bedacht und Sorgfalt auswählen und mit einem klaren Standpunkt zu ‚Monopoly‘ kommen. Wir freuen uns sehr, mit dem gesamten LuckyChap-Team an dem zu arbeiten, von dem wir alle glauben, dass es ihr nächster Blockbuster werden kann.“

Zu den früheren Filmen der Produktionsfirma gehören ‚I, Tonya‘ und ‚Promising Young Woman‘ und das Team zeigte sich begeistert von der Arbeit an dem ‚Monopoly‘-Film. LuckyChap sagte: „‚Monopoly‘ ist eine Top-Immobilie – Wortspiel voll beabsichtigt. Wie alle guten Brettspiele hat auch dieses Spiel seit Generationen weltweit Resonanz gefunden und wir freuen uns sehr, dieses Spiel zusammen mit den wunderbaren Teams von Lionsgate und Hasbro zum Leben zu erwecken.“