Stars Antonio Banderas: Herzinfarkt war Wendepunkt

Antonio Banderas - December 2022 - Avalon - Puss in Boots The Last Wish Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 09:00 Uhr

Antonio Banderas hat erklärt, sein fast tödlicher Herzinfarkt sei das Beste gewesen, was ihm passieren konnte.

Der 65-jährige Schauspieler hat sein Leben neu überdacht, nachdem er 2017 einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Seit er seinem Hollywood-Lebensstil den Rücken gekehrt hat, um in seine Geburtsstadt Málaga in Spanien zurückzukehren, wo er das gemeinnützige Theater „Teatro del Soho“ gekauft hat, könnte er nicht glücklicher sein.

Banderas – der mit seiner Partnerin Nicole Kimpel zusammenlebt – erklärte gegenüber der Zeitung ‚The Times‘, dass sein Herzinfarkt das Beste gewesen sei, was ihm passieren konnte: „Im Ernst. Das war eine wirklich ernste Warnung. Es hat meine Sicht auf das Leben verändert. Angesichts des Todes habe ich zurückgeschaut und erkannt, dass ich eigentlich Theaterdarsteller bin. Ich war noch nie so glücklich.“

Banderas scherzte, er sei so vernarrt in sein Theater, dass er auch nach seinem Tod noch dort sein werde. Er sagte: „Ein paar Monate bevor [mein Vater] starb, sahen wir uns am Karfreitagabend die Prozession des Heiligen Grabes an, und plötzlich, ohne mich anzusehen, sagte er: ‚Ich glaube, es gibt nichts. Ich glaube, nach dem Tod gibt es nichts.‘ Mein Vater, der sehr katholisch war, sagte das. Ich werde als Geist zurückkommen. Um in meinem Theater zu spuken.“

Der Darsteller dachte über seinen „großen Sprung nach Hollywood“ nach, der seiner Meinung nach zuvor „Spaniern verwehrt geblieben“ war, und gab zu, dass seine Unsicherheiten verschwanden, als er beruflichen Erfolg und persönliche Zufriedenheit mit seiner ehemaligen Ehefrau Melanie Griffith, der Mutter seiner Tochter Stella (29), fand. „Ich sprach kein Englisch, aber nach und nach habe ich mir dort eine Karriere aufgebaut. Später heiratete ich eine Amerikanerin, und mein Leben änderte sich – meine Unsicherheiten verschwanden.“

Als Banderas in Amerika ankam, wurde er gewarnt, dass er wohl nur Bösewichte spielen würde; daher ist er sehr stolz darauf, in ‚Die Maske des Zorro‘ und ‚Die Legende des Zorro‘ den Titelhelden gespielt zu haben.